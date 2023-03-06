动点出海获悉，菲律宾中小微企业数字化转型服务提供商Enstack日前宣布，已经获得了一笔由Mangrove Capital Partners领投的300万美元A轮融资。

据了解，本次融资的参投者包括东南亚支付独角兽Xendit和新世界国际（Shinsegae International）的William Kim。

Enstack在一份声明中表示，本次投资标志着Mangrove Capital（此前曾投资过Skype和Wix）在东南亚地区的首笔投资。此外，Enstack也指出，这笔投资也意味着投资者对中小微企业数字化转型需求的变现兴趣正在不断提升。

Enstack由Shope Philippines前高管Macy Castillo和Skype联合创始人Geoffrey Prentice联合创立，主要为以中小微企业为代表的线下卖家提供电商化转型服务。据介绍，基于Enstack的超级应用程序，客户可以一站式的获得库存管理、在线&线下销售、订单追踪、财务分析、团队管理等一系列的内容。

Enstack称，其应用程序尤其受到了食品、时尚和美容领域商家的大力支持，并成为了数千名商家的选择。体现在具体方面，Enstack透露，在于去年10月份结束测试版后，平台在2022年最后一个季度取得了5倍的增长。并且Enstack也预计，到今年年底，平台有望再增长10倍。

而作为Enstack的成立背景，Enstack指出，现阶段，菲律宾在接受把数字化作为“企业、政府和更广泛社会层面的针对经济转型的关键驱动力”的能力和准备程度方面仍然落后于邻国（新加坡、马来西亚、泰国、印尼）。通过其超级应用，Enstack可以满足该地区商家的多样化需求——无论他们的企业规模大小，都能使他们轻松实现数字化转型。