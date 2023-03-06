近日，质肽生物宣布完成亿元级B轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投，泰州华银金投、骊宸投资、銘丰资本跟投，凯乘资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资募集资金将主要用于在研产品管线的临床开发，以及生产基地建设。

该公司围绕代谢疾病领域，已建立由自主知识产权平台打造的完整重组蛋白生产产业链。目前其产品管线开发已进入快车道，其中新型超长效GLP-1受体激动剂已开展澳洲I期临床，有望实现每月给药一次。司美格鲁肽注射液国内临床试验也已获批，未来上市后将有望极大程度改善患者治疗负担，造福患者。

质肽生物创始人、董事长兼CEO张旭家表示：非常感谢各位投资人对公司的支持与信任，也感谢凯乘资本协助公司完成本轮融资。代谢疾病领域具有巨大的未满足的临床需求，质肽生物坚持以病人为中心，原创为驱动，构建了自主知识产权的技术平台，涵盖了完整的重组蛋白从早期研发到生产的诸多环节，不断努力创新，扩充和丰富研发管线。我们接下来一定会加速推进在研管线进度，开发出更多、更好的生物创新药，满足人民对生命健康快速增长需求，对美好生活的向往。

蓝驰创投董事总经理戎璟表示：目前国内GLP-1RA研发企业中，具有脂肪酸修饰技术自主研发能力的公司屈指可数，质肽生物是其中差异化最为显著的企业。其产品直接对标司美格鲁肽，采用独有的长效化技术，有希望实现一个月给药一次给药，未来希望在疗效和依从性上对司美格鲁肽实现超越。此外质肽也系统布局了难度更高的口服、双靶点的GLP-1RA药物。我们看好质肽成为国内乃至全球代谢性疾病领域的重要玩家之一，在飞速增长的体重管理市场中占据优势地位，很高兴作为领投方支持这样一个具有差异化和引领性的公司。

泰州华银金投董事长杨淼表示：质肽生物是国内专注于开发代谢性疾病创新药物的企业。其核心产品具备长效优势并覆盖口服剂型，可极大提高临床依从性。同时公司创新的重组蛋白制备工艺满足了产率高、稳定性高、生产成本低等产业化要素。质肽生物作为泰州医药高新区的重点招引项目，结合泰州中国医药城在产业端的优势，可助力企业快速发展。

銘丰资本合伙人王莘亮博士表示：作为一家专注消费医疗的基金，我们持续关注减重市场的技术发展和商业化进程。尽管感觉历史很长，目前全球无任何国家有有效逆转超重和肥胖发生率的成功经验，市场机会很大。在众多减重手段中，GLP-1靶点药物达到了安全性、有效性、依从性（体验感）的综合平衡，已上市产品的爆发增长支持这种观察。在GLP-1的国内外参与者中，质肽的超长效等创新设计达到了有效性、体验感、性价比的综合提升，有望占据重要市场地位。公司在其他领域的布局同样顺应了人口老龄化和生活方式变革带动的结构性大市场，后续管线的创新性有全球竞争力，加上公司团队多年磨合的高效协同和执行力，让我们看好质肽的长期发展。

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：非常感谢质肽生物对凯乘资本的信任及新老股东的大力支持。公司团队底蕴深厚，对行业认知深刻，建立了国际领先的、拥有自主知识产权的重组蛋白生产技术平台，聚焦市场巨大的代谢疾病领域，布局丰富的、贴近临床需求的产品管线，完美平衡药物研发的高风险和同质化。我们相信在各位股东的助力下，质肽生物的产品将早日上市，造福更多患者。