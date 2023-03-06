根据Sensor Tower发布的最新报告，随着电子商务在全球不同市场的普及，2022年全球移动电商应用下载量达到59亿次，相比2021年增长7.1%。以下为详细内容：

全球移动电商应用下载量持续攀升

2022年全球移动电商应用下载量环比增长7.1%至59亿次，其中65%的移动电商应用下载量来自Google Play平台。预计2023年全球移动电商应用下载量继续增长，达到65亿次。

2018年至2022年，欧洲市场移动电商应用下载量持续攀升，其中2020年欧洲电商应用环比增长27%至13亿次，2022年下载量已突破14亿次。印度市场移动电商应用在2021年爆发式增长38%至10亿次，2022年印度电商应用下载量增长35%达到13.4亿次。

《Shopee》蝉联全球电商下载冠军、《SHEIN》登顶日本电商应用下载榜

2022年，东南亚电商应用《Shopee》以近2.5亿次下载量，再次超越《Amazon》蝉联全球电商应用下载冠军，其中印度尼西亚、印度和巴西是下载量最大的市场。

来自中国的快时尚出海电商《SHEIN》成为2022年日本市场下载量最大的电商应用，与此同时《SHEIN》在美国、东南亚和拉丁美洲等多个海外市场表现突出。

《SHEIN》稳居出海电商下载冠军、《Temu》成电商出海赛道黑马

中国快时尚出海电商应用《SHEIN》下载量依旧强劲，2022年以超过1.7亿次下载量稳居出海电商下载榜冠军。自2022年8月底正式登陆海外市场以来，拼多多旗下出海电商《Temu》美国市场下载量迅速攀升，跻身增长榜第2名，成为2022年中国移动电商出海赛道的黑马。

欧洲、拉丁美洲、东南亚和北美成为中国电商应用出海的热门市场，2022年热门出海电商应用总下载量中，分别有24%、24%、19%和14%的下载量来自以上市场。《Temu》在北美市场的快速走红，使得2022年出海电商应用在该市场的下载量环比增长56%。

全球电商应用广告形式多样、Youtube和Admob成重要投放平台

2022年，Youtube和Admob成为全球电商应用广告的重要投放平台，其中接近32%的iOS设备电商应用广告投放在Youtube平台，40%的安卓设备电商应用广告投放在Admob平台。

与移动游戏主流广告形式不同，电商应用广告形式多样。2022年，Youtube平台iOS设备电商应用广告主要为视频广告和横幅广告。Admob平台安卓设备电商应用广告中，横幅广告SoV高达41%。