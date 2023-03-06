近日，国内软体康复机器人公司司羿智能宣布完成近亿元的A轮融资。本轮由国生资本领投，原投资方道远资本继续跟投。所募集资金将用于加速司羿智能在神经康复领域一体化解决方案的创新研发以及打造数字化康复服务平台。

司羿智能成立于2017年，是专注于为医院、社区和家庭提供专业康复的智能化产品和创新性服务的国家高新技术企业。公司致力于攻克康复机器人领域的核心技术，通过对康复产业的智能化改造以及数字化升级，打造“智能硬件+服务+AI技术”的康复一体化解决方案，打通医院、社区、家庭康复全周期的技术和信息壁垒，实现人人享有创新康复服务的愿景。

司羿智能创始人、总经理尹刚刚表示：非常感谢投资人对于我们的认可，作为一家专注于康复机器人领域的创新和研发企业，我们深知康复行业所存在的医疗资源短缺、社区家庭康复资源严重不足、人口老龄化加速等多重深刻的社会问题，为此，我们秉持“让人人享有创新康复服务”的热情和赤诚，欣然接受行业和时代所赋予的挑战，致力于打造让老百姓人人用得起、用得上的专业级康复机器人。幸运的是，我们产品已经走进了三千多家医疗机构，并服务了80多个国家和全球数百万人次。同样幸运的是，我们遇到在康复领域“志同道合”的投资者，助力于我们加速在神经康复领域一体化解决方案的创新研发以及构建数字化康复服务平台，以共同推进康复行业迈向更加辉煌的未来。

成都国生资本方投资团队表示：司羿智能拥有在康复和技术领域经验丰富的复合型团队，对行业有深刻理解，在技术领域有丰富的专利成果，目前产品也已广泛触达市场，这是一家创新能力极强，产业化水平极高的企业。我们期待司羿智能能够尽快推出更多的创新康复产品，为康复患者提供更丰富的选择以及更优质的服务。

道远资本董事长章达峰表示：司羿智能以手功能康复服务作为切入点，不断延伸产品线和创新康复服务，其所打造的覆盖医院、社区、家庭康复全周期的智慧康复一体化平台，具有显著特色和行业差异化，因此我们坚定看好司羿智能，持续一路跟投。中国的康复体系正在经历一次变革，司羿智能以技术和商业模式双创新的特点在康复领域形成了一股新力量。未来，我们期待和司羿智能一起，探索更美好的康复行业新未来，创造更强大的社会价值。