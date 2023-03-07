致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关疾病等治疗领域开发创新药物的生物医药企业——亚盛医药今日宣布，公司获上海证券交易所纳入”首批新增调入沪港通下港股通股票名单”，该调整自2023年3月13日（周一）正式生效。此前，亚盛医药已获纳入深港通下港股通，本次调整后，公司将成为A股沪深两市港股通”双纳入”股票。

上海证券交易所日前发布的《关于沪港通标的范围扩大后沪港通下港股通标的首次调整的通知》显示，此次调整源于《关于发布<上海证券交易所沪港通业务实施办法（2023年修订）>及有关事项的通知》（上证发〔2023〕53号）的有关规定。此前中国证监会与香港证监会发布联合公告，旨在扩大股票互联互通标的范围，持续推动互联互通机制进一步优化完善，进一步提升我国资本市场双向开放水平。

此次是沪深港通股票标的范围扩容后的首次调整，同时代表亚盛医药继2020年12月28日纳入深港通股票名单后，进一步打开面向中国大陆机构投资人的渠道。

根据新调整的标准，符合条件的恒生综合小型股指数成份股将被纳入沪港通下港股通标的。恒生综合小型股指数对股票稳定性、流动性均有一定要求，而要满足这些要求，公司自身产品管线实力、业绩成长性和市场前景必须经得起考验。

该公司首个上市品种耐立克今年1月被纳入国家医保目录，并作为国产重大创新药代表，在医保局官宣文件中被重点提及。3月1日，耐立克开出了首批”医保处方”，标志着其药物可及性和可负担性得到了切实提升。此外，亚盛医药在1月还成功公开配售新股融资约5.5亿港元。

亚盛医药董事长、CEO杨大俊博士表示：“此次亚盛医药作为新政后首批新增调入沪港通下港股通股票的18A企业，在公司资本市场发展进程中具有里程碑意义，充分反映了资本市场对公司创新实力及发展前景的认可与信心。公司有望进一步扩大投资者基础及提升股票的流动性，促进在资本市场获得良好表现。未来我们将不断提高研发能力，进一步提升上市产品耐立克®的可及性，加速推进公司产品管线的临床开发进度，真正践行‘解决中国乃至全球患者尚未满足的临床需求’的使命，以造福更多患者，同时为股东创造更多价值。”