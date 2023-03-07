携程集团发布了该公司截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计财务业绩。财报显示，携程集团第四季度净营收为50亿元人民币（约合7.29亿美元），与上年同期相比增长7%，与上一季度相比下降27%；净利润为21亿元人民币（约合3.01亿美元），相比之下上年同期的净亏损为8.83亿元人民币，而上一季度的净利润为2.45亿元人民币。

2022年第四季度及全年业务亮点：

中国国内业务保持韧性，国际业务继续呈现强劲复苏势头。

第四季度出境机票预订量和酒店预订量同比分别增长超过200%和140%。

公司全球平台第四季度机票总预订量同比增长80%。

从全年维度来看，四大主营业务中，住宿预订业务营收为74亿元，交通票务业务营收为83亿元，旅游度假业务营收为7.97亿元，商旅管理业务营收为11亿元。

根据国际航空运输协会（IATA）公布的最新数据显示，2022年全球航空客运量同比增长64.4%。得益于海外民航市场的强劲复苏， 2022年第四季度，携程国际平台的整体机票预订同比增长超过80%。

不仅如此，携程集团交通票务收入在第四季度和全年均保持较高的增速。其中，2022年第四季度，交通票务营收22亿元，同比增长45%，2022年全年交通票务营收为83亿元，同比增长20%。

2022年第四季度以来，随着入出境旅游利好政策的密集释放，入出境旅游复苏势头逐渐显现。2022年第四季度，携程平台上的出境机票预订同比增长超200%，出境酒店预订同比增长140%。

携程集团2022年净利润为14亿元人民币（约合2.01亿美元），相比之下上一财年的净亏损为6.45亿元人民币。

截至2022年12月31日，携程集团全年净营收为200亿元人民币（约合29亿美元），与上一财年相比持平。

2022年第四季度，携程集团的住宿预订营业收入为17亿元人民币（约合2.45亿美元），与上年同期相比下降12%，与上一季度相比下降42%，主要由于受到中国某些地区新冠肺炎疫情爆发的影响。

截至2022年12月31日，携程集团全年住宿预订收入为74亿元人民币（约合11亿美元），与上一财年相比下降9%。携程集团2022年住宿预订收入占总营收的37%，相比之下上一财年为41%。

2022年第四季度，携程集团的交通票务营业收入为22亿元人民币（约合3.20亿美元），与上年同期相比增长45%，主要是由于受到境外市场强劲复苏的影响。携程集团第四季度交通票务营业收入与上一季度相比下降16%，主要是由于受到中国某些地区新冠肺炎疫情爆发以及冬季的季节性因素的影响。

截至2022年12月31日，携程集团全年交通票务营业收入为83亿元人民币（约合12亿美元），与上一财年相比增长20%。携程集团2022年交通票务营业收入占总营收的41%，相比之下上一财年为34%。

2022年第四季度，携程集团的旅游度假业务营业收入为1.64亿元人民币（约合2400万美元），与上年同期相比下降7%，与上一季度相比下降58%，主要是由于受到中国某些地区新冠肺炎疫情爆发的影响。

截至2022年12月31日，携程集团全年旅游度假业务营业收入为7.97亿元人民币（约合1.16亿美元），与上一财年相比下降28%。携程集团2022年旅游度假业务收入占总营收的4%，相比之下上一财年为6%。