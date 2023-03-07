“配置、价格、报价”（CPQ）和文档自动化软件提供商Experlogix近日宣布已扩大在亚太地区的业务，并聘请了Brian Ambrosius担任销售总监，以加强对亚太地区当前及潜在客户的支持。

Ambrosius常驻澳大利亚，在建立合作伙伴关系和帮助企业拓展新地区市场方面拥有超过15年的经验。Experlogix还扩大了在亚太地区市场的实施团队。

Experlogix在全球取得了显著增长，其向亚太地区的扩张是这种成功的延续。除了扩大销售和实施支持以外，公司还特别对亚太地区的工程团队进行了投资，确保能够在新客户实施Experlogix文档自动化和CPQ软件时提供支持。

Experlogix首席营收官Beth Thornton表示：“我们很高兴能够继续扩大我们的存在，为亚太地区客户提供进一步的支持。亚太地区的组织面临着独特的挑战。通过增强我们在那里的存在，我们具备了帮助解决这些挑战的能力。这一扩张将推动进一步增长，并为形成基于相互成功的新的伙伴关系奠定基础。”

Experlogix已经扩大了多个地区和多个部门的团队，在2022年至2023年间将员工总数增加了100多人，目的是支持日益增长的全球客户群。在全球各地，有超过1700家组织使用Experlogix CPQ和文档自动化软件，用户超过10万。

Ambrosius表示：“我很高兴能有机会为Experlogix在亚太地区的扩张，以及建立在该地区的存在作出贡献。我们已经拥有强大的客户和合作伙伴群体，这激励着我去思考未来我们该如何增长。我期待与我们的客户和合作伙伴见面，并进一步扩大Experlogix这个大家庭。”

Experlogix预计亚太地区的CPQ和文档自动化市场将持续增长。虽然该地区继续面临疫情造成的供应链中断问题，但制造业等行业已经实现了增长，并转而在利用新的机遇。这将有助于推动业务单位之间对更高效运营、更精准和更好沟通的更大需求——这些都是能推动CPQ和文档自动化解决方案需求的用例。