智能电视创新者Foxxum日前宣布与消费电子类板卡厂CVTE在Foxxum OS4上建立具有里程碑意义的合作伙伴关系。

合作将Foxxum OS 4集成到CVTE的主板上。该市场就绪主板将提供给600多个本地和地区OEMS和电视品牌。这种硬件/操作系统的组合使这些地区的玩家能够与全球电视品牌竞争，以尽可能低的成本和最短的上市时间为他们提供同等的技术。

Foxxum最近宣布了其CTV操作系统的更新版本；基于RDK的Foxxum OS 4在一个操作系统中无缝集成了所有设备上的流服务和应用程序。它旨在满足CTV制造商不断增长的需求，以在竞争激烈的市场中创造额外的收入来源。Foxxum OS 4提供了唯一真正独立的CTV OS解决方案，允许最大程度地参与观看货币化。与CVTE的合作伙伴关系提供了一个完美设计的主板，搭配一个非凡的CTV操作系统，最大限度地提高平台收入，满足OEM和电视品牌寻求一站式解决方案的需求。

CVTE是消费级和商用电子行业电视核心组件的全球领先和最大供应商。显示、控制和物联网连接、前沿制造和全面质量管理的核心优势技术加速了流程创新、提高了成本效率、提高了产量、拥有更显著的产品差异化和卓越的质量。

Foxxum首席执行官Ronny Lutzi表示：“CVTE的技术与Foxxum OS 4相结合，将解决OEM和电视品牌的一个主要问题。我们很高兴将与CTVE建立的良好合作关系提升到一个真正的全球战略合作伙伴关系的新水平，这将为全球提供最具竞争力的CTV解决方案。”

CVTE电视部分的研发负责人王彬先生表示：“在智能电视发展初期，我们就认识Foxxum，并一直钦佩其致力于最大限度地提高客户满意度的精神。Foxxum OS 4将使我们能够为全球客户提供他们期待的极具吸引力的产品。”