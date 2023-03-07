搜索是全球亿万用户接触世界、获取新知、辅助决策的重要工具。全球用户每年发起的数十亿次搜索，反映着用户的搜索心态和行为的持续演变。日前，Google发布了亚太地区《Year in Search 2022 报告》，报告通过对 2022 年亚太地区搜索数据的分析，发现亚太区的消费者在面对不确定性时，不再满足于随遇而安，而是开始追求更深层的心理需求。经历了三年充满不确定性的大环境后，大家开始渴望按照自己的想法生活，并希望将个人身份、生活方式和生活重心牢牢掌握在自己手中。在《Year in Search 2022 报告》中，Google据此总结出亚太地区消费者行为的三大趋势，以期为品牌和营销人员制定与调整营销策略提供洞察与借鉴。

趋势一：探索真我

报告指出，在度过了充满不确定性的三年后，亚太地区的人们开始重新思考与审视自己的文化身份、个人身份与职业身份。在文化身份上，用户的搜索呈现一种看似 “矛盾”的趋势 : 大家在与全球文化深度互动的同时，也热爱本土的独特传统文化。在印度，“本地游览项目” 的搜索量增加了90%，与此同时，“Kpop (韩国流行音乐)” 相关搜索量在印度和澳大利亚增长了 20%。这一趋势体现出个人身份认同感正变得日益复杂，人们既是全球公民，也因本土而自豪。

在个人身份的探索上，人们更加了解自己独有的特质，因此搜索内容也变得更加具体。在印尼，“中性香水”的相关搜索量增长了 10%，而“心形脸 发型 男” 相关搜索量在印度则增长了 330%。人们也更加注重自我关怀并对多元生活方式展现出前所未有的包容。在2022年，“疗愈 (healing)” 的相关搜索量在印尼增长了超过 230%，“心理健康” 相关搜索量在印尼、马来西亚、菲律宾和中国香港增加了 20%。

数据同时显示，在探寻自我职业身份的过程中，亚太地区的人们关注实现工作与生活的平衡，注重提升技能，寻找更灵活的就业方式，或者创业。“工作生活平衡” 相关搜索量在泰国和印尼翻倍，增长率超过 100%，而“再培训” 相关搜索量在日本增长了 7 倍。

对营销人员来说，随着人们对于自我全方位的重新审视与探索，品牌需要将多元、平等、共融 (DEI) 理念融入营销的各个阶段，全方位打造真挚体贴、打动人心的营销。同时，通过图文并茂的形式向消费者呈现更加多元、直观的内容。

趋势二：追求价值

由于通货膨胀加剧，消费者开始关注采购成本，追求价值。但大家关注的不仅是价格本身，而是整体的性价比。

一方面，由于生活成本增加，人们开始认真反思自己的消费方式和消费时机，更加谨慎的衡量不同的选择。在越南，购买廉价商品的趋势在上升， “最优惠” 相关搜索量增长了超过 10%，在菲律宾，更多消费者开始花时间进行商品比较， “选哪个” 相关搜索量激增了超过 160%，而 “哪个更好” 则增加了 20%。另一方面，在关注性价比的同时，消费者的环保意识依然强烈，并寻找到一些既能节省开支，又能支持环保的选择。2022年，“回收塑料瓶”相关搜索量在泰国增长了 70%，而“环保包装”相关搜索量在澳大利亚增长了 110%。

同时，由于经济前景的不确定性，消费者更加注重品牌信用，人们希望通过搜索，来判断品牌能否提供优质服务和值得信赖的产品。在日本，“客服” 相关搜索量增长了超过 130%，在马来西亚，“包退款” 相关搜索量增长了超过 70%。

针对这一趋势，品牌可以借助自动化工具，顺应趋势，灵活调整，将传统的搜索营销最佳实践与自动化技术结合使用。同时，品牌可以通过创新，尽量减少对环境的影响，并开诚布公地展现自己的环保举措，从而提升品牌形象，赢得消费者的好感与信赖。

趋势三：找寻幸福

虽然环境依旧起伏，但亚太地区的人们不愿再让日常生活停摆，而是努力追寻美好生活。人们在积极关注产品和服务的价值，并且更愿意犒劳自己、享受生活。在马来西亚，“我附近的按摩服务” 相关搜索量增长了超过 130%，而“奢侈香水” 相关搜索量在印度的增长超过 60%。

此外，在大多数亚太地区，旅行的需求也在迅速攀升。在印度，“国际旅游” 相关搜索量增长了超过 80%，而“廉价航班” 相关搜索量在澳大利亚、新加坡、菲律宾等国家都增长超过 110%。

亚太地区的人们也在越来越多地使用线上服务为生活提供便利，由此节省下来的时间可以用来享受真正的线下体验。“即时配送” 相关搜索量在印度增长了超过 215%，“在线问诊” 相关搜索量在新加坡增长也超过了 260%。

消费者对幸福体验的追求要求营销人员能及时回应客户当下的关注重点、情绪和需求，及时了解最新的消费者趋势和市场风向，以便及时做出调整。与此同时，重新思考线上和线下之间的界限，随时随地满足购物者需求。

*数据来源：所有Google 搜索数据均来源于 2021 年 9 月 – 2022 年 9 月的 Google Trends 年同比数据。