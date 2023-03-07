动点出海获悉，据外媒援引印尼官员对话表示，3月20日起，为了进一步促进电动车辆（包含两轮电动车和四轮电动车）在当地的销售和普及，印尼当局将推出一项针对车辆制造商、零售商、消费者三方的激励计划。

据介绍，该激励计划将包含20万辆电动摩托车、3.59万辆电动汽车、以及5万辆油改电摩托车的配额。尽管并未透露为计划预留的预算，但据相关官员表示，将向相关制造商和零售商支付 700 万印尼盾（约合3200元）/每辆的补贴，用于促进电动摩托车的销售和两轮车辆的电动化改造。不过，目前尚不清楚针对电动汽车的具体补贴规模。

有消息称，想要获得两轮车相关的补贴资格，厂商需确保车辆是在印尼生产，或者在印尼国内采购了至少40%的零部件。

作为该计划的部分背景，我栏目在此前发布的《印尼新能源汽⻋市场调研简报》中指出，印尼曾为自身定下了“到2030年，国内至少要有1300万辆电动摩托车和220万辆电动汽车”的目标。而在这一目标下，印尼当局也表示，到2025年，希望印尼电动摩托车的数量能够达到至少200万辆。

另一方面，在电动汽车的生产促进方面，目前，LG和现代汽车已开始在印尼建设电池和电动汽车组装工厂。并且在今年早些时候，有消息表示，印尼当局已接近与比亚迪和特斯拉敲定协议，从而在该国境内投资生产电动汽车。

值得一提的是，在此次的发言中，该官员也指出，当局正在与两大全球汽车生产商进行最后的谈判（并未透露厂商的具体名称），“我们希望这项新政策使印尼的地位比以前更强大···如果我们不给予（奖励），他们就不会来找我们。”

此外，当被问及与特斯拉的谈判时，该官员称，计划在未来几天与这家美国汽车制造商展开交谈。

而作为与特斯拉谈判的相关背景，上周，特斯拉宣布将在墨西哥建造下一个超级工厂，而这在一定程度上引起了人们对该公司是否会在亚洲投资建设类似设施的疑问。不过，该官员表示，墨西哥工厂将服务于北美市场，并且他相信特斯拉在亚洲会有单独的承诺，“是否会是印尼，我们将拭目以待···”