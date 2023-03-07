近日，诺一迈尔（苏州）医学科技有限公司宣布完成数亿元B轮融资，由苏高新金控领投，君茂资本、鼎晖投资、汇鼎投资、翊翎资本、博雅君子兰等投资机构跟投。本轮融资主要用于组织工程领域多个创新医疗器械产品的临床试验，以及多个产品管线国际化战略的实施。

诺一迈尔成立于2017年3月，是研发和生产“实现人体组织修复和器官再造”的再生型植入医疗器械的创新型企业。通过国内外技术的引进与高端装备的自主创新，诺一迈尔的产品线涵盖了静电纺、3D打印、化学合成等组织工程领域的关键技术路线，覆盖了膜、骨、胶、剂等丰富的产品形态，延伸到口腔、眼科、耳鼻喉、外科、生殖医学、运动医学等多个临床科室。

诺一迈尔下设苏州、潍坊、太仓三个研发生产基地，北京医学中心和德国弗莱堡海外实验室，形成了“3+1+1”的研发创新架构。成立至今，“明胶-聚己内酯分层牙龈修复膜”“鼻腔填充海绵”等高端医疗器械产品相继获准进入创新医疗器械特别审查程序。

目前，诺一迈尔正在研发关节软骨再生产品，致力于促进真正的透明软骨及其软骨下骨再生，无需使用细胞、生长因子或其他药物；新一代可降解血管移植物产品，适用于慢性肾脏病透析患者，致力于解决人工血管移植物的持久性与可持续性。

未来，诺一迈尔始终坚持组织工程支架系列产品“创新+国际化”，努力实现“破译再生密码，守护人类健康”的长远目标。

苏高新金控表示，诺一迈尔在组织工程与再生医学领域拥有全面的原研性平台技术，在牙龈修复、软骨再生等高端医疗器械产品的研发创新方面取得了长足进步，解决了多个“卡脖子”技术难题，我们相信诺一迈尔在未来的发展中，将会继续“织造生命，打印未来”。