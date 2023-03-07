沃尔沃汽车公司报告称，2 月份汽车销量为 51,286 辆，与去年同期相比增长 22%，创下 2 月份销量新高。销售额增长由该公司的 Recharge 全电动和插电式混合动力汽车系列带动。

沃尔沃汽车 Recharge 车型的销量占当月全球沃尔沃汽车销量的 40%。与去年同月相比，该公司的纯电动汽车销量增长了 187%，占 2 月份总销量的 19%。

美国报告了稳健的表现，销量比去年 2 月高出 38%，售出 8,560 辆汽车。这一增长是由沃尔沃的 SUV 系列引领的，但也由于去年 2 月的销售受到供应链限制导致产量下降的负面影响。Recharge 汽车的份额在本月达到了 29%。

中国销量达到 13,066 辆，比去年 2 月增长 50%。强劲增长的部分原因是农历新年的时间影响了 2022 年 2 月的销量。充电车型占当月总销量的 9%。

2 月份欧洲销量达到 21,278 辆，同比增长 9%。Recharge汽车的份额达到了64%。

2 月份，沃尔沃的XC60是最畅销的车型，销量达到 16,088 辆（2022 年：13,503 辆），其次是 XC40 ，总销量为 15,398 辆（2022 年：12,611 辆），XC90为 7,114 辆（2022 年：5,582 辆） 。