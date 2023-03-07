大家都在等待特斯拉的Model 2（有说会称Model Q）来搅动市场，但是做为最大的对手之一的大众，已经率先端出了卡位的车型ID.3新款。在紧凑级的小型电动车市场，一直是兵家必争之地。Volkswagen ID.3可以看作是电动时代的 Golf，所以更新是个大新闻。这款被大众汽车描绘为“第二代”掀背车的车型，有着自己不少特色，率先推向市场，也给了特斯拉一个提前卡位的竞争态势。

外观尺寸讨巧迎合年轻人的都市出行

硬要说这款车的外观全新有点牵强，因为这实际上更像是一次整容，大众汽车承认这款车受益于“全面升级”，而不是完全重新设计。话虽这么说，但还是有一些变化，所以让我们认真看下吧。ID.3推出不到四年，因此无论怎么想，它都不老。然而，这并没有阻止设计师对这款车的外观进行一些更新。

虽然这款车一眼就能认出来，但它采用了带有“优化”进气口的新型前保险杠以及主动式百叶窗系统。它看起来比旧的风格更优雅一些，中央进气口现在连接了明显的气幕，这改善了前轮周围的气流。

一项不会立即引人注目的变化是新引擎盖，它很容易被忽视。然而，大众汽车指出，它“现在看起来更长了，因为挡风玻璃下方的黑色条带已被移除，两侧的凹陷部分营造出额外的视觉加长印象。”乍一看，尾部似乎是沿用的，但尾灯略有修改。虽然它们看起来与它们的前辈几乎相同，但大众汽车让消费者注意到舱口盖上的元素现在会发光。此外，刹车灯呈 X 形，同时还有动态转向灯。

最后，还有一种新的深橄榄绿色外观，“代表着独特性和溢价”。大众汽车表示，“彩虹色金属漆具有温暖的金色珍珠效果，并支持外观设计的现代、简洁的轮廓。” 它与黑色车顶和哑光银色饰边形成鲜明对比。

尺寸方面，新款 ID.3 长 167.8 英寸（4,261 毫米）、宽 71.2 英寸（1,809 毫米）、高 61.5 英寸（1,562 毫米），轴距跨度为 109.1 英寸（2,770 毫米）。几乎所有这些尺寸都保留下来，但该型号比其前身低 0.2 英寸（6 毫米）。

内饰秉承了科技和时尚的元素

似曾相识的设计在内饰中继续存在，但大众汽车听取了车主的意见并进行了一些改进。除了采用更优质的材料外，ID.3 还配备了新的柔软触感装饰以及带有更宽大扶手的更新车门。买家还会在座椅和门板上找到 Artvelours Eco 超细纤维内饰。这是一种外观优雅的材料，大众汽车表示，“这种面料有 71% 是可回收材料，这是一种通过回收塑料废料获得的二次原材料，这些废料以前至少被处理过一次。”

内饰的其余部分大部分保留下来，但我们可以看到带有“ID.3”徽章的新中央通风口。买家还会发现一个 5.3 英寸的数字仪表盘和一个标准的 12 英寸信息娱乐系统。它们可以通过带有动态导航指令的增强现实平视显示器加入，这些指令可以投射在车辆前方 33 英尺（10 米）处。

其他亮点包括十色环境照明系统和高达 44.7 立方英尺（1,267 升）的行李容量（后排座椅向下折叠）。该车型还可以配备各种驾驶员辅助系统，包括自适应巡航控制、车道辅助、具有自动变道功能的旅行辅助系统，以及具有记忆功能的停车辅助系统，可以“重现个人的、预先学习的操作”。

ID.3 还采用车联网 (V2X) 技术，使该车型能够与半径达 2,625 英尺（800 米）内的兼容车辆和基础设施通信。如果发生事故或危险，可以发出警告以告知其他驾驶者。

电动性能依然走的是实用路线

大众ID.3电源由 58 或 77 kWh 锂离子电池组提供。前者为 ID.3 Pro 提供了长达 265 英里（426 公里）的 WLTP 续航里程，而后者使 ID.3 Pro S 一次充电可行驶 339 英里（546 公里）。

无论选择哪种电池，动力均由后置电动机提供，该电动机可产生 201 马力（150 千瓦 / 204 PS）和 229 磅英尺（310 牛米）的扭矩。这使得 ID.3 Pro 能够在 7.3 秒内完成 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速，而 ID.3 Pro S 在 7.9 秒内完成相同的任务。也就是说，这两款车型的最高时速均为 99 英里/小时（160 公里/小时）。

充电时，ID.3 Pro 可使用 120 kW 快速充电器在 35 分钟内从 5% 充电至 80%。ID.3 Pro S 的充电功率高达 170 kW，这使其能够在短短 30 分钟内充满 80% 的电量。

2024 ID.3 具有即插即用功能，大众汽车指出，“结合合适的家庭能源管理系统，未来在家中也可以进行双向充电。” 这有望为消费者带来福音，因为他们将能够在停电期间使用他们的汽车为家供电。

总结：ID.3在未来的时间里，将代表大众集团征战全球市场，而在中国市场，这也是很重要的卡位车型。当然，在这个经济型的品类中，中国国产也有众多车型正在上马抢夺市场。而最重要的是，传闻中特斯拉将会针对中国市场提供一款经济型的10-15万左右的车子，但是这款车到现在为止都没有明确的消息。从另一个角度上来说，这个品类的车型将会在市场中跑到足够多的数量，为品牌的电气化战略提供有力支撑。ID.3改款的提前到来只是一个引子，后面必然会有更精彩的竞争大戏在等着我们。