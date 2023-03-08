推出了全新的 KONA，这是 B-SUV 细分市场中的一款高档多人游戏，由提供高级安全和便利功能以及一流续航里程的全电动车型引领。

第二代 KONA 提供 B-SUV 细分市场中最全面的产品组合之一，包括最广泛的动力系统。客户可以选择 EV（标准或远程）、混合动力电动 (HEV) 和内燃机 (ICE) 以及每种车型的运动型 N Line 版本。现代汽车采取了非常规举措，首先将新款 KONA 作为电动汽车开发，这符合该公司 2022 年 3 月宣布的加速电气化战略，即到 2030 年将 11 款现代电动汽车推向市场。

凭借其坚固、动感的设计和升级的尺寸，全新的 KONA 保留了其标志性特征，支持所有年龄段和各代客户的积极生活方式，同时提供新技术和便利功能，提供安全、互联和舒适的体验。升级包括双 12.3 英寸全景显示屏、Digital Key 2 Touch、完整的无线 (OTA) 更新和互联汽车导航驾驶舱 (ccNC)。

KONA Electric在 B-SUV 细分市场中提供一流的全电动续航里程 (AER)（WLTP 估计 490 公里）. 它还配备了 EV 特定的设计元素，包括后备箱存储、主动风门、内部和外部车辆到负载 (V2L) 插座、平视显示器 (HUD)、i-PEDAL 驾驶模式、智能再生系统、电子-Active Sound Design (e-ASD) 和 Eco Package。

全新 KONA 搭载现代 SmartSense 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和安全系统，包括 2 级自动驾驶、前方碰撞避免辅助 (FCA)、盲点监控 (BVM)、远程智能停车辅助(RSPA) 和驾驶员状态监控器 (DSM)。

与上一代KONA相比，新车型比例独特，尺寸有所增加。基于 EV 型号，其长度现在为 4,355 毫米，比 2017 年的上一代长 175 毫米，轴距为 2,660 毫米，长 60 毫米。它的宽度为 1,825 毫米，加宽了 25 毫米，高度增加了 20 毫米，达到 1,575 毫米。