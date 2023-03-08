根据CINNO Research发布的统计数据，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含台湾），新能源产业持续保持较高投资态势。

以下为详细内容：

2023年是“十四五”规划的第三年，我国可再生能源发展被认为将在“十四五”时期进入高质量跃升发展新阶段。根据CINNO Research统计数据显示，2023年1月中国新能源项目投资金额高达7778亿人民币（含台湾），新能源产业持续保持较高投资态势。

新能源行业内部资金细分流向来看：

2023年1月中国（含台湾）新能源行业内投资资金主要流向风电光伏，金额约为3167亿元人民币，占比约为40.7%；锂电池储能投资总金额2637亿元人民币，占比约为33.9%；储能投资总额1637亿元人民币，占比约为21.1%；氢能投资总额198亿元人民币，占比约为2.5%。

《“十四五”可再生能源发展规划》提出，到2025年，我国可再生能源消费总量将达到10亿吨标准煤左右，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%。

据国家能源局在2023年全国能源工作会议上发布的能源工作八大重点任务，其中一项为着力调整优化能源结构，具体包括加强风电太阳能建设、积极安全有序发展核电等工作。就能源结构调整的量化目标，国家能源局具体提出，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。

尽管存在地缘政治紧张局势和贸易不确定性，可再生能源仍将继续加速发展，因能源低碳转型必须同步保障安全供应已成为共识，使得可再生能源的大规模扩张成为可能。