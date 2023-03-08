合凯维生命科学有限公司 (Heranova Lifesciences Holding，简称“合凯维”) 今日宣布完成近千万美元种子轮融资，由鼎丰生科资本和创新工场共同领投。

该公司称，本轮融资将主要用于推进公司在亚太地区的商业化进程，包括全球首创、无创子宫内膜异位症分子诊断，孕产期创新诊疗产品和其他妇产科药物的上市。公司也正积极开展针对内异症和妇科炎症的创新药物早期开发，并与全球合作伙伴共同拓展其他关键妇产科适应症的创新解决方案。

合凯维联合创始人兼董事长Penny Wan女士表示：“女性在现代社会和经济发展中发挥着关键作用，但人们对于当今众多女性所面临的健康问题严重缺乏了解，诊疗方案在过去10-20年内缺少真正意义的创新和改进。作为全球第一家致力于深耕女性健康完整解决方案的公司，合凯维将通过提供包含诊断、治疗药物、医疗设备和数字化平台的完整解决方案来改变这一现状。她之健康，吾之使命。”

耶鲁大学医院妇产科主任、合凯维科学顾问委员会专家Hugh Taylor教授表示：“子宫内膜异位症是最为高发的女性疾病之一，但其诊断和治疗仍存在大量尚未满足的需求。全球有1.76亿子宫内膜异位症患者正在长期遭受极度疼痛、月经异常和不孕的折磨。不幸的是，在今天，子宫内膜异位症的诊断仍有平均6-12年的延误。我们很高兴看到合凯维致力于以创新的解决方案来填补这一重大缺口。”

合凯维联合创始人兼首席执行官赵奕宁博士表示：“提供方便、安全、有效的诊疗一体化解决方案将是女性疾病管理、防治的一个重要方向。我们通过自主研发及外部合作开发的硬核创新产品已获得多位全球顶级专家的认可，并能够大大提升女性患者对于诊疗的感受度。”