近日，华为技术有限公司（简称“华为”）与4家伙伴企业举行政务一网通军团核心合作伙伴签约仪式。本次签约代表着华为政务一网通军团与行业核心合作伙伴在政务与城市数字化领域展开深入的能力合作。双方将围绕政务与城市数字化场景打造解决方案能力和端到端的商业能力，构建咨询规划、解决方案、集成、服务、运营等端到端的能力体系，共同提升客户体验，服务全球客户，实现合作共赢。

华为公司政务一网通军团CEO杨瑞凯在致辞中表示：“政务与城市数字化转型涉及多场景。为了更好满足客户需求，提升客户体验，华为政务一网通军团持续提升城市智能体架构，和核心合作伙伴共同围绕城市智能感知、智能联接、智能中枢、一网通办、一网统管等场景打造基线能力和创新商业模式。华为政务一网通军团将与核心合作伙伴一起各自发挥优势、能力互补，实现共和共赢、共强共处，共同把市场蛋糕做大。本次签约后，双方将进一步加强深度合作，共同探索行业能力，更好满足客户需求，共同开启新征程。”

参加本次签约的有4家伙伴企业，分别是宝德计算机系统股份有限公司、软通智慧科技有限公司、润和软件股份有限公司、中航信息产业集团股份有限公司。签约会上，各核心合作伙伴企业代表分别进行了主题发言，积极携手华为政务一网通军团解决行业痛点，一起做强能力，做深体验，做大市场，联合打造行业健康生态，共同促进行业发展。

面向未来，核心合作伙伴将在政务与城市数字化领域范围内发挥市场拓展、咨询规划、解决方案开发与集成、交付验证等优势，与华为将在云、5G、人工智能、区块链、物联网以及“城市智能体”等方面的优势进行资源整合和合作。

华为政务一网通军团将携手4家伙伴企业一起共同成长，培育可运营的长效闭环落地能力，保障落地实效，构建极致客户体验，同时将持续构建开放、多元、共赢的合作伙伴体系，邀请更多伙伴一起推进行业发展，共筑城市智能体，携手深耕城市数字化。