新加坡金融科技初创公司iLex于近期宣布，已经获得了一笔450万美元规模的Pre-A轮融资。

据悉，这笔融资由QBN Capital领投，并得到了一些新加入投资者和部分现有投资者的参投。融资后，iLex的股权融资总额已经达到了850万美元。

根据声明，这笔资金将用于加速iLex的产品研发，推动公司在亚太地区和欧洲、中东、非洲（EMEA）的扩张，以及扩大团队规模。

iLex于2019年推出，旨在帮助银团贷款领域（syndicated loan）和私人债务市场规划、建造和运营公共和私人市场基础设施，并从中通过数字解决方案和战略伙伴关系建立了可互联互通、可扩展、并且能适应多种贷款分销渠道的市场平台。

据介绍，iLex旗下拥有三大产品线，分别为iLex Market（主要通过电子市场平台为参与者提供即时交易机会和多元化的全球交易对手网络）、iLex Digital（帮助用户以端到端的方式管理自身交易的集成化协作平台）、以及iLex Analytics（为用户提供市场情报的信息聚合平台，包含数据可视化工具）。

在市场表现方面，据了解，过去的一年中，iLex已经将其市场范围扩张到了EMEA，并将平台上的市场参与者数量和在册资产规模提升了两倍——分别达到超250家和超100亿美元。

展望未来，iLex首席执行官兼创始人Bertrand Billon表示，持续动荡的市场环境和银行的利润压力要求贷款资本市场具有更大的流动性和效率。因此，iLex今年的目标是让iLex的二级交易平台更加成熟，并进一步完善其服务于一级银团的解决方案，从而实现公司为一级、二级和私人信贷市场提供互联、协作、安全的一体化分销平台的愿景。