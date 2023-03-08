马来西亚国家石油公司（简称：马石油）旗下PETRONAS Marine与其长期合作伙伴老虎燃气（TIGER GAS）正式达成液化天然气加注业务合作。今年年初，马石油已成功在马来西亚柔佛州边佳兰锚地与老虎燃气旗下全球最大的液化天然气罐箱运输双燃料甲板货船“Tiger Maanshan”号（中文：马鞍山轮）进行了首次海上船对船液化天然气加注，加注量约500吨。老虎燃气也成为马石油液化天然气加注业务的首位中国客户。

马石油下游石油精炼、营销和贸易副总裁Ahmad Adly Alias先生在致辞中表示：“我们将可持续发展作为在华工作的核心，通过提供优质的能源解决方案，助力中国实现‘双碳’目标，同时与合作伙伴携手，共同为能源行业的发展做出贡献。”

老虎燃气与马石油在液化天然气领域始终保持着长期友好的合作关系。2020年，双方达成了罐箱供应链模式的液化天然气长期购销合同，以罐箱供应链模式向中国供应天然气。这个突破性的液化天然气解决方案能够帮助内陆偏远地区的中小企业获得清洁的天然气能源，并助力他们实现可持续发展目标。

随着本次液化天然气加注业务的顺利开展，双方的合作将进一步深化，老虎集团主席Gerry Wang表示：“长期以来老虎燃气和马石油都保持着良好的合作关系。如今海上船对船液化天然气加注极大提高了液化天然气运输船舶靠岸周转时间，为打造一个更高效、绿色的液化天然气供应链奠定了坚实的基础。未来,老虎燃气将继续与马石油携手，以实际行动推进能源转型。”