近日，苏州博腾生物制药有限公司（博腾生物）宣布与毕诺济（上海）生物科技有限公司（毕诺济生物）达成战略合作。双方将在细胞与基因治疗研发管线方面建立长期的战略伙伴关系，快速推进肿瘤和自体免疫性疾病T细胞疗法的开发。

博腾生物拥有端到端的基因与细胞治疗CDMO服务平台，覆盖质粒、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、核酸治疗及活菌疗法等领域。毕诺济生物专注实体瘤T细胞疗法的开发，致力于解决T细胞耗竭的问题，主要产品包括TIL、TCR-T和Treg，涵盖肿瘤和自免疾病领域。根据协议，博腾生物将作为战略合作伙伴，为毕诺济生物提供基因与细胞治疗多研发管线的CDMO服务，包括质粒、病毒及TIL、TCR-T及Treg细胞等项目。

博腾生物首席执行官王泱洲博士表示：“我们非常荣幸与毕诺济生物达成战略合作。毕诺济生物深耕细胞治疗领域，聚焦肿瘤和自体免疫性疾病的创新疗法开发。希望通过博腾生物端到端的基因与细胞治疗CDMO平台，助力毕诺济生物细胞治疗产品多管线的开发，快速推进TIL等创新药物的研发与落地，让好药更早惠及大众。”

毕诺济生物联合创始人兼首席执行官赵萍女士表示：“与博腾生物的合作将帮助毕诺济更好地利用博腾先进的工艺技术平台，推进毕诺济产品的工艺开发和生产。本次达成战略合作，将加速毕诺济在生物技术领域工艺平台的建设，提升公司的能力和市场竞争力。双方将充分利用各自的优势，不断开拓创新，推动生物技术行业的进一步发展和繁荣。”