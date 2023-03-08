根据 SensorTower 发布的 2023 年 2 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金18.5亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入38.1%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

随着2月7日胡桃、夜兰祈愿开启，《原神》2月收入达到过去11个月的最高值，重回全球手游收入榜第2名，米哈游移动端收入相应环比增长18.5%。

基于同名漫画开发的《长安幻想》12月底上市至今表现强劲，基本保持在中国iPhone手游畅销榜前十，打破了国内回合制手游市场在过去长达8年的垄断格局。发行商诗悦网络收入再创新高，排名前进2位至第9名。《长安幻想》的成功离不开多种因素加持，原创漫画、二次元化和竖版操作使其在回合制手游品类脱颖而出，同时也反映出在长期缺乏回合制优质新品的环境下，玩家对这一品类依然具有需求。

在海外市场，《Frozen City》(冰封时代)凭借末日题材在模拟手游赛道成功突围，收入环比激增59%，登顶2月全球模拟手游收入增长榜，成为点点互动旗下收入最高的手游产品。加上《Family Farm Adventure》等多款主题各异的模拟手游，点点互动已经跻身全球模拟手游发行商收入排行榜第3名，超越Supercell和Electronic Arts，仅次于Roblox和Playrix。

在《捕鱼大作战》《途游斗地主》等产品的带动下，途游游戏2月收入环比增长15.2%，排名前进6位至榜单第14名。同时，在全球棋牌手游发行商收入榜，途游排行第2，仅次于Playtika。

另一款末日题材的出海新游，IGG塔防手游《Doomsday: Last Survivors》收入同样进入快速上升通道，位列海外塔防手游收入榜第4名，成为发行商旗下又一增长引擎。

友谊时光于1月12日推出的都市题材女性向手游《杜拉拉升职记》保持稳步提升，使得发行商收入环比增长9.5%，位列收入榜第34名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是星合互娱、豪腾嘉科、波克城市、友谊时光、多益网络、Mattel163、竞技世界、心动网络、紫龙游戏 和 柠檬微趣 共40家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

除了前文提到的《原神》和《长安幻想》，《蛋仔派对》同样是近来热度最高的游戏之一。自去年12月以来，这款休闲竞技手游已连续3个月登顶中国iOS手游下载榜，位列国内iOS手游活跃榜第2名，仅次于《王者荣耀》，晋升国民手游行列。同时，《蛋仔派对》成功搭建了派对游戏的商业模式，今年以来基本稳居国内iOS手游畅销榜前10。

女性向手游方面，随着2月11日情人节活动上线，《光与夜之恋》当天冲上中国iOS手游畅销榜前五，2月收入环比激增121%，位列收入榜第17名，是榜单中增幅最大的产品，同时登顶本期全球互动故事手游收入榜。

虽然女性向手游的战略地位早已被各大游戏厂商重视，但过去数年该赛道一直面临用户规模和付费增长的双重瓶颈。随着玩家生态的成熟，这一情况正逐渐得到改观。Sensor Tower数据显示，以《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》《光与夜之恋》《恋与制作人》《未定事件薄》等为代表的头部女性向手游，2022年在国内iOS市场玩家付费超过1.27亿美元，相较2021年增长53%。