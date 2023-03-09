近日，中兴通讯率先完成了中国移动研究院组织的RedCap核心网内场测试项目，为加快RedCap功能规模商用部署打下了良好的技术基础。

“轻量级”5G物联网 RedCap技术

RedCap是3GPP标准在R17阶段引入的“轻量化”的5G蜂窝物联网技术。RedCap终端裁剪了5G能力，包括最大带宽为20MHz、天线数降为1T2R或1T1R等。RedCap主要针对可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控三大中高速应用场景。RedCap终端相比5G终端成本下降2~5倍、功耗可降低50%以上。RedCap技术有多方面优势：比mMTC更低的延迟和更高的可靠性，比eMBB终端耗电低，成本和复杂性更低，比URLLC更广泛的覆盖范围和更低的性能。

业界加速推动RedCap商用，RedCap将引领5G IoT市场规模发展

随着R17标准冻结，产业界也开始紧锣密鼓推进RedCap各项商业化工作。多家芯片厂家计划在2023至2024年推出RedCap芯片和终端（模组）产品，2024后RedCap有望开始规模化商用。根据Counterpoint对全球蜂窝物联网模组市场预测报告预测，2023年5G RedCap模组将问世，到2027年RedCap开始规模化应用，到2029年其出货量超过4G Cat.4。2022年10月，中兴通讯首家完成5G R17 RedCap基站和终端芯片功能和性能测试，也首次在RedCap网络下进行了VoNR的技术验证，中兴通讯将于2023年率先推出RedCap包括终端、无线和核心网端到端产品。

中兴通讯携手中国移动重点研究了各种核心网演进方案及场景：

中兴通讯在本次内场测试中使用端到端真实环境，对核心网的基础功能、增强能力等进行了全方位验证。面对RedCap在商用网络中的演进阶段和场景，中兴通讯和中国移动研究院一起进行了深入的分析探讨，将RedCap在商用网络引入过程中潜在的所有网元未升级、部分网元升级、所有网元均升级三大方案细分出五个场景，针对每个场景均进行了兼容性测试，充分验证了RedCap在5G核心网商用的可行性，为加速RedCap产业成熟和商用部署奠定坚实的基础。

通过本次测试，体现了中兴通讯在RedCap领域的技术领先能力。未来中兴通讯将持续探索5G多样化应用场景，用好RedCap这一切入垂直行业的利器，助力5G物联向“深水区”迈进；并以更开放的姿态、更优质的产品及服务，聚焦高价值业务，联合产业链快速推动5G IoT技术商用，助力运营商网络建设蓬勃发展。