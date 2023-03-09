近日，广州瑞泰生物科技有限公司（简称“瑞泰生物”）宣布完成近亿元人民币的A+轮融资。本轮融资由松禾资本领投，中大创投、知名产业资本跟投，现有股东惠每资本持续加码，点石资本担任独家财务顾问。

瑞泰生物成立于2014年，是一家专注于眼科的创新器械平台型公司。该公司总部位于广州，在成都设有研发和生产基地。其拥有国内首个获批的湿态生物羊膜瑞秀复，引进的澳大利亚巩膜镜产品Epicon A已提交注册，预计将于2023年上半年获批。该公司目前在眼表、视光、青光眼和眼底黄斑裂孔等领域均有创新器械的布局，并将在再生医学材料平台上进行技术突破，孵化出一系列解决临床急需的眼科创新产品。

瑞泰生物创始人林永亮博士表示：“很高兴瑞泰获得新老股东的认可，感谢松禾资本、中大创投对本轮融资的支持，感谢惠每资本一如既往的支持。瑞泰拥有丰富的眼科器械产品销售管理经验，充分理解临床需求。我们将持续聚焦“国产第一”的产品，利用团队在生物材料上的技术积累，加快推进产品的研发和落地。”

瑞泰生物联合创始人徐昊表示：“瑞泰的销售团队眼科市场经验丰富，拥有全国眼科KOL资源，坚持学术营销和专业化推广。本轮融资也将帮助瑞泰完善商业化体系，加速销售增长。”

松禾资本合伙人杨瑾表示：“我们长期关注眼科领域，这是一个高成长，同时兼具医疗和消费属性的赛道。林博士、徐昊总和团队深耕眼科行业多年，选品能力很强，在研管线都是能填补当前治疗空白的创新产品。我们期待公司不断完善产品布局，成长为眼科器械龙头。”

惠每资本董事总经理侯奇表示：“瑞泰生物的团队不仅拥有扎实的技术积累，也具备很强的执行力，无论是湿态羊膜上市后的进院销售，还是产品管线研发和临床的快速推进，都给我们留下了深刻的印象。惠每坚定地看好公司发展，将长期陪伴和支持企业成长。”

中大创投总裁郑贵辉表示：“瑞泰生物的核心团队研发经验丰富，对眼科创新器械市场具有深刻的理解能力和敏锐的商业嗅觉，公司从再生材料研究和制备技术出发，围绕眼科布局了多个重磅产品管线，其中自研的湿态生物羊膜是国内独创且首家上市的产品，已经得到了数百家权威医院的认可和应用。我们认为瑞泰生物是一家优秀的眼科创新技术企业，期待公司将更多临床亟需的眼科产品快速落地，造福广大患者。”

点石资本董事总经理李乐群表示：“点石资本致力于服务优秀的医疗企业，瑞泰是国内领先的眼科创新器械和再生医学材料公司，从眼科患者基数大、治疗手段缺乏的适应症出发，布局了羊膜、巩膜镜等产品管线，填补市场空白。公司研发、销售实力都很强劲，这在医疗创业公司中十分稀缺。我们期待持续陪伴瑞泰成长，盼望瑞泰产品造福更多患者。”