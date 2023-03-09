根据Counterpoint Research 最近发布的全球月度手机型号销售追踪报告，Apple 成为 2022 年第一个在十大最畅销智能手机榜单中占据八席的品牌 。剩下的两个位置被三星占据。2022 年，前 10 名榜单贡献了全球智能手机总销量的 19%，与 2021 年持平。

Apple 的 iPhone 13 是 2022 年最畅销的智能手机，占 iPhone 销量的 28%。这款手机是中国、美国、英国、德国和法国等主要市场最畅销的智能手机。此外，从 2021 年 9 月发布到 2022 年 8 月，iPhone 13 一直是每月销量第一的智能手机。

iPhone 14 系列发布后的降价进一步推动了 iPhone 13 在发展中市场的销量。iPhone 13 的销量是 iPhone 13 Pro Max 的两倍，是 2022 年第二畅销的智能手机。