根据Counterpoint Research 最近发布的全球月度手机型号销售追踪报告，Apple 成为 2022 年第一个在十大最畅销智能手机榜单中占据八席的品牌 。剩下的两个位置被三星占据。2022 年，前 10 名榜单贡献了全球智能手机总销量的 19%，与 2021 年持平。
Apple 的 iPhone 13 是 2022 年最畅销的智能手机，占 iPhone 销量的 28%。这款手机是中国、美国、英国、德国和法国等主要市场最畅销的智能手机。此外，从 2021 年 9 月发布到 2022 年 8 月，iPhone 13 一直是每月销量第一的智能手机。
iPhone 14 系列发布后的降价进一步推动了 iPhone 13 在发展中市场的销量。iPhone 13 的销量是 iPhone 13 Pro Max 的两倍，是 2022 年第二畅销的智能手机。
- 预计到2023年，前十名智能手机的总合市占率将会持续增加。
- 纵观2022年智能手机销售量前十名的排名中，苹果占据了其中的八个名次，三星的Galaxy A13和A03则占据了剩下的两个名次。
- 苹果的iPhone 13是最畅销的智能手机。
- Pro Max版本的销售量首次超越了Pro和基础型号。