电通集团（Dentsu Group）日前宣布已与安宏资本（Advent International）签订最终协议，收购全球全渠道数字营销制作公司太意tag（Tag Worldwide Holdings Ltd）。此次收购将支持电通的战略，即在营销、技术和咨询融合的基础上提供综合客户解决方案，以前所未有的方式整合集团的服务。 太意tag的数字基础设施和服务将为创意提供快速和规模化的高质量内容，为客户体验管理(CXM)提供规模化的个性化引擎，并为媒体动态内容优化(DCO)增添动力。 收购完成后，电通的客户转型和技术(CT&T)净收入将从2022财年的32%升至34%。 电通已将“业务转型与增长”定为其中期管理计划的四大支柱之一，其中一个优先事项是实现其50%的收入来自CT&T。

太意tag成立于1972 年，于2017年被安宏资本收购，获得了超过1亿欧元的投资，并成功完成了六项收购。太意tag的分布式中心模式使其成为全球100大品牌中38个品牌的首选始终在线、端到端生产合作伙伴，平均客户持续时间超过七年。这一成功的一个关键基础是Digital Interact (Di)，这是一个统一的营销技术平台，可帮助营销人员更好地管理活动、访问、自动化和优化内容，并且无缝利用太意tag的全球创意制作、采购和转录网络。

电通集团总裁兼首席执行官五十岚博表示：“太意tag将使我们能够真正通过技术驱动的解决方案为全球客户扩展CT&T业务。 通过在这三条服务线上大规模应用个性化，我们将打造同类最佳的横向创意产品。 太意tag领导团队在过去50年中建立和培养的价值观在很大程度上反映了电通自身的文化和价值观，我们共同专注于社会目的、DEI和可持续发展。 我们期待着欢迎太意tag加入电通大家庭，与我们一起取得成功。”

太意tag全球首席执行官David Kassler表示：“我们迫不及待地希望开始下一阶段的旅程，非常高兴能加入电通大家庭。 市场正在向综合服务大步迈进，将太意tag的全球技术支持内容制作与电通更广泛的营销、技术和咨询技能相结合，将让我们各自出色的客户获益匪浅。”

为客户提供机会

全球内容交付和个性化的强大组合：

收购太意tag将大大扩展电通的内容服务，使其能够以最有效的方式在整个客户旅程中为全球品牌服务。 随着网络变得越来越身临其境，以及Web3的到来，人们对更丰富、更个性化的跨屏内容产生了永不满足的渴望，电通和太意tag将共同为内容创作、分发和个性化提供完美的现代引擎。

公司架构

Tag将是电通下属的独特品牌，继续由太意tag全球首席执行官David Kassler领导，总部仍将设在英国伦敦。