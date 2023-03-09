近日，永仁心医疗器械有限公司（简称“永仁心医疗”）完成近1亿美元A轮融资，由北京科兴中维生物技术有限公司（SINOVAC科兴）领投，太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等跟投，现有股东Vivo Capital（维梧资本）继续追加投资，资金将用于进一步构筑和打造心衰重症治疗健康产业平台。

永仁心医疗成立于2014年6月3日，是聚焦心衰重症全线产品的产业平台，旨在为患者提供从预防、诊断、监测、治疗、终末期辅助的全生命周期解决方案，专注于心衰重症治疗创新医疗器械的研发、生产、销售，其核心产品植入式左心室辅助装置EVAHEART（人工心脏），是国内唯一同时获批短期治疗、长期治疗双适应症的人工心脏。

本轮领投方SINOVAC科兴战略投资总经理、永仁心医疗董事金京华女士表示：心衰是心血管疾病中最难攻克的领域之一，存在大量未满足的临床需求。永仁心医疗研发生产的植入式左心室辅助装置EVAHEART作为中国第一个获批上市的人工心脏产品，引领了行业的发展。SINOVAC科兴希望能够助力永仁心医疗等中国创新型企业成长，支持和加速心衰领域产品的研发及商业化进程，使更多患者尽早获益。

太平创新副总经理陆姗姗女士表示：永仁心医疗是国内人工心脏临床应用的先驱者，我们看好永仁心已取得的出色成绩。心衰是健康保险重要的布局领域，围绕该领域，太平“保险+医康养”生态圈致力于打造覆盖预防、诊断、治疗、康复的闭环服务体系。面对国内超过1,300万的心衰患者群体，太平将与永仁心一起努力，实现为心衰患者提供全病程管理服务。太平医疗健康基金将助力永仁心提高人工心脏产品的可及性，造福更多患者，帮助临床需要的新型技术发挥更大的社会价值。

控股股东维梧资本合伙人、永仁心医疗董事长付山表示：维梧资本是一家专注于生命科学和医疗健康领域的投资公司，致力于在中美两个市场发掘投资有利于世界人民身心健康的伟大企业。维梧资本作为永仁心医疗的控股股东，在伴随其成长的时间里，见证了永仁心医疗的健康发展和突破。我们认为永仁心产品具有高度的技术创新、强劲的临床需求、以及足够大的市场体积和规模。期待完成本次融资以后，永仁心医疗加快完善产品布局，对于不同辅助需求、不同临床场景的心衰重症患者提供支持，更好地服务于全球患者。

永仁心医疗董事兼CEO 阎华表示：作为中国第一家获批上市的人工心脏企业，永仁心很骄傲能为中国心衰事业开拓做出了一点自己应有的贡献，“犯其至难而图其至远”，我们也将继续向最新最难处攻坚，追求最远大的目标，高效地推动永仁心系列新品的研发、注册、上市工作。作为国内唯一已在国际累计了大量临床数据的人工心脏研发制造企业，永仁心医疗将以心衰治疗为基础打造高端医疗器械产业化平台，并逐步建成集“政产学医研”为一体的产业链集群; 在疾病临床诊治、疾病防治与基础医学研究、医疗人才发展培养、产学研转化等方面，帮助医院和医生，促进优质医疗资源面向更广泛的客户，为更多广大人民群众带来更优质、更便捷的医疗服务。