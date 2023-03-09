备受喜爱的兰博基尼 Huracán 将于 2024 年底被后续车型取代。此举可能意味着汽车制造商不再使用没有电力辅助的车辆。“到 2024 年底，全新的 Huracán将上市，”兰博基尼首席执行​​官斯蒂芬·温克尔曼 (Stephan Winkelmann) 告诉媒体。他补充说，新车型将采用插电式混合动力传动系统。

这一确认是在首席执行官于 2021 年发表评论之后作出的，当时他宣布整个兰博基尼产品线将在 2024 年之前实现混合动力。同时，这家汽车制造商还透露，其旗舰超级跑车Aventador的后续产品将拥有 1,001 马力（ 747 kW/1,015 PS) 插电式混合动力传动系统。

兰博基尼仍未透露该车型的名称，但今天宣布它将由一台 6.5 升 V12 发动机和三台电动机提供动力，该电动机由位于汽车中间的锂离子电池供电。

代号为 L545 的兰博基尼 V12 发动机将保持自然吸气式，但经过“大量改造”。在甚至计算电动机之前，据说它比目前为 Aventador 提供动力并通过新的八速双离合变速器将其 814 hp（607 kW / 825 PS）运行到后轮的版本更强大。

兰博基尼尚未表示何时会推出新款旗舰车型，但表示很快就会推出。该车型可能会暗示这家汽车制造商计划如何在短期内实现其产品线的电气化，因为它预计 2035 年欧洲和加利福尼亚州可能会禁止使用内燃机。

该汽车制造商是否会看到 Huracán 推出更多特别版车型还有待观察，但如果有机会，V10 的车迷无疑会很高兴庆祝这款车的传奇。