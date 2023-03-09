三星、Palmer Digital Group 和 IoTecha Corp. 联合推出了一款新的EV 充电亭，该亭采用三星的 OH 系列显示屏、IoTecha 先进的 EV 充电技术和 Palmer Digital Group 耐用的集成解决方案。充电亭为 EV 驾驶员提供快速可靠的充电，并为企业提供了与客户进行视觉互动和创收的新机会。

新的充电亭采用最先进的充电和显示技术构建，使其成为企业和司机的灵活高效的解决方案。它允许客户以灵活的配置构建他们的 2 级充电基础设施，以满足他们的业务和充电需求。此外，充电亭在每个充电端口 80 安培时的最大功率为 19.2 千瓦，可为电动汽车驾驶员提供最快、最具成本效益的 2 级充电体验。部署新充电亭的企业可能有资格获得国家电动汽车基础设施资金，以抵消部署成本。

关键点：

新的EV充电亭具有多项高级功能，包括智能监控系统、高级安全功能以及耐候耐用的结构。

由于 IoTecha 领先的智能、互联和可互操作充电技术，该自助服务亭支持即插即用、智能充电、基于 ISO/IEC 15118 的即插即用和智能能源管理等服务。

集成到充电站中的显示器为客户参与和创收提供了新机会，因为它们可用于广告和促销，为企业创造新的收入来源。

新的 EV 充电亭是多方合作的结果，它汇集了最先进的技术，为从企业到最终用户的多种类型的客户提供 EV 充电解决方案。三星、Palmer Digital Group 和 IoTecha Corp. 之间的合作伙伴关系创造了一个独特的环境，可以让驾驶员在为车辆充电时更深入地参与其中。该自助服务亭为企业提供可靠、便捷的充电解决方案，以吸引和留住驾驶电动汽车的客户。