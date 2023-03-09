专注于工业领域的新加坡人工智能初创公司Groundup.ai近日表示，已经获得了一笔180万美元规模的种子轮融资。

据悉，这笔融资由Wavemaker Partners领投，并得到了SEEDS Capital以及部分天使投资人的参投。

Groundup.ai成立于2021年，致力于通过工业物联网和人工智能技术帮助工业企业减少工业资产（比如重型机械）的意外停机状况。据介绍，Groundup.ai工业人工智能解决方案能够从设备健康声音检测、预测性维护、状态性维护、计算机视觉识别、载具安全监测等方面帮助企业降低非计划停机的出现概率，并同时提升工作场所的安全性。

作为Groundup.ai的成立背景，该公司表示，传统意义上而言，创新和工业领域之间会有着一定的隔阂，因为人才往往会转向更“酷”的行业。而基于这一点，Groundup.ai希望能够为这个看似不那么火热的领域带来一些改观，通过人工智能技术帮助工业企业的员工能够更好的完成工作，无论是管理其工业资产还是维系工作环境的安全。

目前，Groundup.ai已广泛服务于物流、制造业、海事、石油天然气等领域，并与20多位客户展开了合作。

根据声明，这笔投资将用于提升其技术水平和软件团队规模，并将业务版图扩展到包括卡塔尔、澳大利亚、日本在内的国际市场区域。