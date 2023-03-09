麦格纳SmartAccess智能电动车门系统应用在法拉利Purosangue对开车门上，该技术的问世对于进出车辆的体验来说是一重大革新。整套智能电动车门系统包括：麦格纳的电动车门驱动单元、带自吸锁定器的SmartLatch™系统，以及首次面市的集成式Haptronik软件。

Haptronik是一款创新的运动控制软件，它能够优化车门开合时的触感，从而令车门自如地开启和关闭。它可以检测出汽车是停在路边还是山坡上，随后根据重力自动调整。这样可以在任何地形中，都能让车门平稳地开启和关闭。除此之外，该软件还带有防撞击和防风功能。

“身为先进机电系统的行业领军者，我们很高兴能够向市场推出我们具有创新元素的解决方案，”麦格纳机电智能、镜像和照明系统总裁杰夫·亨特（Jeff Hunt）说道，“通过将我们在机电智能和软件方面的能力整合在一起，我们可以颠覆传统的上下车方式，赋予Purosangue独一无二、更加高级感的上下车体验。”

2023年，亚洲及北美的几家汽车制造商也将使用SmartAccess智能电动车门系统，应用于相关车型上。此外，SmartAccess系统还将提供大量与消费者有关的特定功能：