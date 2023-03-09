Sonos今天宣布，Sonos将通过 Apple Music 增加对空间音频的支持，标志着下一代声音体验产品取得了重大突破。从 2023 年 3 月 28 日起，Sonos 客户将可以使用 Apple Music 中的空间音频功能。

空间音频是一种能够提供多维度的沉浸式声音体验，用户在家就能感受音乐现场的氛围，如今空间音频正迅速成为大牌歌手、音乐制作人和工程师采用的主要录音格式。支持空间音频的 Apple Music 可在Arc 和 Beam（Gen2）和即将发布的Sonos Era 300等机型上使用，让听众宛如置身于音乐现场的中心。精心设计的播放列表囊括所有流派的知名歌手作品，曲目数量也在不断增加。

Sonos 声音体验副总裁 Giles Martin 是格莱美奖得主，同时也是音乐制作人、原创音乐人和作曲家。他表示：“空间音频技术的不断发展促进了歌手创作能力的持续提升，一个激动人心的音乐时代已经来临。Sonos 将继续以听众为导向推进声音创新，确保他们能够通过 Apple Music 获得变革性体验，例如支持杜比全景声的空间音频，进而从他们最爱的音乐当中获得更多听觉享受。”

自Sonos Arc起，Sonos就开启了3D音效之旅，通过Dolby全景声以丰富真实的3D音效与今天日益丰富的视频内容一起为用户带来顶级的视听体验。以动态清晰、精致饱满的音效让用户足不出户即可畅享影院级的视听效果。如今随着Apple Music空间音频的加入，Sonos用户在纯音频领域也可体验到来自3D音效的魅力，再加上Sonos独有的Trueplay专利调音技术——可根据房间的独特声学特性来调整声音，使播放的内容始终忠于原声，在任何环境中都还原最纯真的声音，以实现极具沉浸感的空间环绕音，再现创作者想要呈现的效果，搭配丰富真实的Apple Music 空间音频音乐让家瞬间化身音乐现场。