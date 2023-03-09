从电话到计算机再到电动工具，切断电源线一直是进步的标志——同样，电动汽车的无线充电可能会改变游戏规则。 随着特斯拉在投资者日展示的各种前瞻性陈述里出现了一个无线感应充电板，全球电动车充电的体验革新之路已经开启。特斯拉没有提供有关何时以及是否可能向车主提供该技术的详细信息。但由于其承诺每天充电而无需早晚管理充电连接器，这可能是该公司决定将其纳入其充电未来的充分理由。

多家车企先行涉及无线充电，特斯拉希望后来居上

“我们必须扩展我们的基础设施，是的，我们希望通过可再生能源为其供电，”特斯拉全球充电基础设施负责人 Rebecca Tinucci 在结束投资者日演讲的充电部分时表示。“但我们是特斯拉，所以我们也想确保我们继续专注于提供真正令人难以置信的充电体验。”

在演示幻灯片中，一侧似乎是特斯拉酝酿很长时间的南加州餐厅和超级充电站的新渲染图。滑梯的另一侧是一个无线充电板，位于停在车库中的特斯拉 Model S 下方。它也是自动驾驶汽车的必要技术组件——比特斯拉过去展示的蛇形有线充电器原型更优雅的方法。

WiTricity 是专注于乘用车感应式 EV 充电的领先公司之一，不愿评论特斯拉展示的例子是他们的还是他们技术的许可形式。然而，该公司已为特斯拉 Model 3 和福特野马 Mach-E 配备无线充电技术用于演示目的，并且它是唯一一家向中国以外的工厂 OEM 应用提供该技术的公司，包括Genesis GV60车型。

大约五年前，宝马和梅赛德斯-奔驰都计划提供该功能，但最终都改变了方向——梅赛德斯的可用性被取消，而宝马将可用性限制为530e 插电式混合动力车的仅租赁试点计划。但 2020 年批准的一项确保互操作性的 SAE 标准，加上一系列供应商的兴趣和投资——包括西门子，后者对 WiTricity 进行了少数投资——现在共同帮助推动该技术更接近市场。

近几个月来，特斯拉并不是唯一一家将这项技术置于聚光灯下的公司。在 1 月份的 CES 上，Stellantis 的 Ram 卡车品牌展示了一款感应式充电机器人，它可以实现无线充电，而无需每天都停在完全相同的地点。

无线充电领先公司WiTricity是巨大推力，特斯拉将大幅加速进程

WiTricity 预计市场将在 2025 年或 2026 年左右出现拐点，届时将有更多的奢侈高端车型和大众市场车型将这项技术作为一项功能或选项提供。但如果特斯拉在那时广泛采用该技术，它可能有助于显著降低该技术的进入成本。

“历史告诉我们，无线的东西备受欢迎”WiTricity 的首席营销官 Amy Barzdukas 表示。Barzdukas 认为，根据投资者日出现的另一条消息——特斯拉将采用双向充电功能——无线充电更有意义。“我们证明了无线充电可以是双向的；这已成为人们越来越关注的焦点，我们看到了无线充电可以在稳定电网方面发挥作用的一些巨大机会，因为它可以实现被动 V2G，”她说。“一旦监管和公用事业问题得到解决，无论是商业车队还是私人，您都无需插入电源即可获得体验。”

去年针对 WiTricity 在目前拥有电动汽车或打算在两年内购买电动汽车的人群中进行的一项研究显示了这个技术备受欢迎。双向无线充电在高级技术功能中名列前茅——优先级比顶级自动驾驶功能、高级音频和泊车辅助还要高。超过 75% 的受访者表示，他们会在车道或车库安装无线充电。该调查没有谈到成本，虽然已经有一些特斯拉汽车的售后市场进入，但到目前为止，一对无线充电地垫和相关组件合计几千美元一直是阻碍因素之一。

成本是未来普及的关键，特斯拉保有量是潜在优势

Barzdukas 补充说，随着技术的大规模部署、材料的改进和零件的整合，成本将大幅下降。“2030 年无线充电器的价格应该很容易与传统的物理充电插头相当，”WiTricity 高管表示。

效率对特斯拉车主来说很重要，这是投资者日演讲的主题之一。因此值得指出的是，WiTricity 的技术能接收线圈到线圈发送的 99% 的能量，而它的整体效率，从电路盒到汽车电池，大约为 90% 到 92%——与大多数插电充电处于同一范围。

充电率也与有线相当。去年 6 月，该公司报告说，其安装在 Model 3 上的无线充电系统可为汽车提供约 10 千瓦的功率，相当于每小时约 48 英里的续航里程。当时，该公司指出其无线充电不限于 11 千瓦，更高功率的版本是可能的。与此同时，WiTricity 计划出售其在电动汽车售后市场充电系统中的设置，并在今年晚些时候对该系统进行早期 Beta 测试。

现在，无线充电技术已经与特斯拉的未来联系在一起——无论多么微弱——预计它很快就会出现在所有品牌电动汽车的更多选项列表中。