日本东京政府希望在未来几年内积极增加其公寓楼中电动汽车充电器的数量。为此，它正在提高对开发人员的激励，因为它要求他们安装。据日经新闻报道，从 2025 年开始，东京将成为日本第一个要求所有新公寓楼配备电动汽车充电器的地方。总之，新建筑必须提供 20% 的停车位充电。

最终，该市的目标是到 2030 年将公寓的充电器数量增加到 60,000 个。与 2021 财年末的 393 个相比，这一数字增长了惊人的 150 倍。

日本在采用电动汽车方面比欧洲、美国和中国慢，这使得他们很难同意为建筑物安装基础设施。东京大约 70% 的人口居住在公寓（或类似的住宅区），在建筑物中安装更多充电器将是激励其采用的关键一步。

为此，东京已为其 2023 年预算的这项措施筹集了 40 亿日元（按当前汇率计算为 29,248,640 美元）的资金。今年和明年，它希望在城市周围的公寓楼中再安装 3,100 个充电器。据估计，这是 2022 年安装量的 15 倍。

此外，日本国家政府提供 EV 充电器成本的 50%（最高 350,000 日元/2,559 美元）和安装成本的 100%（最高 135 万日元/9,871 美元）的奖励，并且正在考虑2023 年进一步扩大。在某些情况下，除了东京提供的激励措施外，这种援助还可以支付开发商的安装总成本。