根据CINNO Research发布的数据，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长。以下为详细内容：

中国大陆自2022年12月取消严格的疫情防控措施后，社会生活逐步恢复正常，经济活动重现活力，将部分消费压力有效释放，对智能手机市场消费的复苏有着积极的作用。

根据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%，虽同比降幅有缩窄，但仍处于下降通道，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长，创下2015年第二差的1月单月销量，仅好于2015年1月水平。

1月国内智能机市场Top5主流品牌销量同比均呈现负增长，降幅4.2%-23.5%区间，安卓阵营仅小米销量同比跌幅小于智能机整体降幅，OPPO/荣耀/vivo同比降幅显著，分别为13.5%、19.2和23.5%；苹果手机品牌表现优于安卓阵营，销量同比降幅4.2%。

按品牌来看，苹果依旧站稳国内第一的地位，以约490万部的销量位居国内市场第一，环比增至30.7%，iPhone 14 Pro Max以131万部获得月度单机第一；OPPO以470万部的销量排名第二，环比增长38.3%；荣耀市场表现稳定，以约420万部的销量排名第三；小米、vivo分别位列第四和第五，其中vivo销量环比增长62.4%，Top5品牌销量环比增幅最大。

从市场份额来看，Top5品牌份额波动不大，1月苹果份额17.6%，同比上升1.1个百分点；OPPO市场份额分别为16.9%，同比下降0.6个百分点；荣耀份额15.2%，同比下降1.7个百分点；小米/vivo份额分别为15%和14.5%。