本田将于2023年3月14日至18日在拉斯维加斯举行的2023年CONEXPO-CON/AGG博览会上展示最新一代本田自动工作车（AWV）原型的新功能，以提高建筑业和工地效率。感兴趣的建筑实体将有机会了解更多关于在其工地现场测试坚固越野平台的信息。

美国本田汽车公司（American Honda Motor Co.）系统工程经理杰森·范布伦（Jason VanBuren）表示：“随着我们继续推进本田AWV平台，我们希望在CONEXPO上与潜在的商业合作伙伴和公司会面，这些合作伙伴和公司有兴趣在他们的工地现场测试汽车。”“我们相信本田AWV可以成为支持施工团队的宝贵解决方案，同时也可以提高工地效率和安全性。利用本田数十年来开发可靠、安全和清洁的移动技术的经验，我们旨在解决劳动力短缺和改善环境绩效等问题。”

完全可编程的全电动本田AWV利用该公司新兴的先进自主技术，打造出一款坚固耐用的越野工作车，旨在支持与施工相关的活动并提高员工生产力。本田AWV具有自主操作或通过远程控制手动操作的能力，可以为需要自主操作或交付解决方案的行业提供广泛的服务，尤其是在劳动力限制导致其他解决方案不切实际的情况下。该公司还正在探索附件和工具的开发，以使车辆成为适合许多工作环境的平台。

本田公司在美国西南部的一个大型太阳能建筑工地上成功地对第二代本田AWV进行了现场测试。根据实际测试，该公司目前正在推出具有许多增强功能的第三代本田AWV。

第三代本田AWV的主要功能包括：

尺寸增加到2个托盘，装载能力增加到2000磅

在GNSS（全球导航卫星系统）服务薄弱或无法使用LiDAR传感器的位置改进导航

简化的基于表格的编程接口和云连接

在自动模式下速度更快–最高可达每小时10英里（mph）

电池尺寸增大，运行时间延长，最多可达10小时

增强了道路上停车车辆的避让功能

平面底座位较低，便于装载，符合人体工程学原理

本田AWV采用了一套传感器进行自主操作，使用GPS进行定位，使用雷达和激光雷达进行障碍检测，使用摄像头进行远程监控。之前的现场测试也成功地验证了多辆本田AWV可以在预设路线上的精确点运输和交付建筑材料和物资。该车利用本田广泛的移动技术组合，使用其汽车和其他产品的通用组件。