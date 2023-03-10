在巴塞罗那举行的2023世界移动通信大会（Mobile World Congress 2023）上，Ooredoo集团与华为签署合作协议，在其现有全球子网独家选择华为Fintech（移动金融）技术平台，为终端消费者和商户提供业界先进的移动金融科技服务。

签约仪式上，Ooredoo集团常务董事兼集团CEO Aziz Aluthman Fakhroo表示：“Ooredoo战略聚焦核心通信业务，并探索与之相关的新业务如移动金融的发展。Ooredoo已经在卡塔尔本土取得移动金融业务成功，2023年计划将此业务推广到其他子网市场，在当地简化日常金融交易，推动金融包容性。与华为的新合作协议将为我们在这一领域的努力提供坚实的基础。”

华为运营商BG总裁李鹏表示：“此协议是我们与Ooredoo建立长期战略伙伴关系的重要一步。华为致力于为Ooredoo提供行业领先技术，确保该项目的快速落地，帮助Ooredoo实现商业成功。”

Ooredoo总部位于卡塔尔，是全球领先的跨国移动通信网络运营商。除传统的通信业务外，Ooredoo在卡塔尔移动金融市场处于领先地位。根据2022年GSMA的研究报告，在中东和北非地区，卡塔尔约占移动支付交易价值的35%。与华为的合作协议将帮助Ooredoo进一步巩固其优势市场地位，提升终端用户体验。