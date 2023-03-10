

HIGHLIGHTS 本文预告

· BEYOND现场最豪华顶配剧院会场，360度无死角助力新品全球发布

· 海外媒体预计占比50%以上，全面助力新品国际化传播

· 官方线上线下全渠道鼎力支持覆盖15w大会核心受众群体

第三届BEYOND国际科技创新博览会作为疫情后的首次线下大会，各大参展企业摩拳擦掌，表现出极大的热情，将携带自身的最新黑科技重磅亮相，众多新品蓄势待发！为此，BEYOND组委会特别策划新品发布专场活动，定于5月10日开幕式后举行，作为本届博览会最具亮点活动之一, BEYOND组委会将为参与新品发布专场的展商提供最优质的服务，期待在新品发布专场中和来自全球的专业媒体及买家共同见证各大新品的诞生，希望看到更多令人兴奋的科技产品。

BEYOND现场最豪华顶配剧院会场

360度无死角助力新品全球发布

此次新品发布专场活动将全面打造顶级配置，为参与企业提供最大的展示舞台以及最好的资源配置，本场活动将在大会开幕式的场地剧院会场举办，这也是BEYOND Expo大会最豪华的场地！现场配备超清Led屏幕，多个机位360度无死角地向全球专业媒体及买家介绍新品，展示产品亮点，让更多人了解产品设计初衷及设计理念。



剧院会场

海外媒体预计占比50%以上，

全面助力新品国际化传播

在此新品发布专场中，邀请海内外媒体齐聚发布会现场，以多种形式对现场进行报道，传播辐射广，密度高。同时全球主流媒体将实时关注本次活动，加速网络传播，增加新品曝光量及传播声量，扩大品牌影响力，让新品在最短时间内获得全球高度关注，强化全球买家对品牌和产品的认知度。

部分英文媒体参与名单 （排名不分先后）

CGTN, Reuters, Bloomberg, CNN, Yahoo HK, Time Magazine, TechCrunch, Engadget, SCMP, Nikkei Asia, Techsauce, Jumpstart Media, Caixin, e27, DealstreetAsia, VietCetera, WHub, The Edge, TechShake, AHEAD ASIA, DailySocial, Teman Startup, The Story Thailand, Channel News Asia (持续更新中)

部分中文媒体参与名单（排名不分先后）

中央电视台、人民网、新华社、中国网、环球网、每日经济新闻、腾讯科技、新浪科技、网易科技、凤凰科技、南方日报、羊城晚报、澳门日报、动点科技、36氪、钛媒体 (持续更新中)

*所有媒体以到场为准

官方线上线下全渠道鼎力支持

覆盖15w大会核心受众群体

BEYOND官方也将线上­线下全方位支持此次活动的传播，展区内将设立超大广告牌，BEYOND官方网站、APP、海内外新媒体平台(微信公众号、微博、视频号、抖音、YouTube、Twitter、LinkedIn等)全渠道对新品发布专场进行活动公告、直播及报道，集中展示新产品、新技术，让全球参会者充分了解产品优势，树立品牌形象，为用户带来视觉盛宴的同时也为参与活动的站上提供更精准的对接机会。



大会官方渠道汇总

报名方式

时间：5月10日下午

地点：剧院会场

收费标准：8000美金/ 15分钟

包含服务：

· 包含不限于控台、灯光、音响等会务相关服务；

· 文字同传服务；

· 官方平台全程线上直播服务；

· 官方平台前期推广和后期传播各一次；

· 媒体邀请20家。

报名成功即可享受BEYOND组委会为参与新品发布专场活动的企业免费提供的最大108平特展空地（最高价值31.4万人民币）！

扫描二维码即可参与报名！

关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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