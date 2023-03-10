Sensor Tower商店情报平台发布了2023年2月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

2月出海手游收入榜

得益于2月上旬胡桃和夜兰角色活动的举办，以及2月下旬3.5版本的更新，米哈游《原神》本月海外收入再度迎来增长，蝉联出海手游收入榜冠军，并重回收入增长榜榜首。

米哈游《崩坏3》于2月中旬迎来5周年纪念和6.4.0版本更新，随着新角色、剧情和活动的推出，《崩坏3》本期海外收入环比增长62%，重回收入榜第14名，并跻身增长榜第3名。

得益于游戏版本更新、“联盟总动员”等活动的推出，以及多样的混合变现方式，莉莉丝旗下帝国建造题材4X策略手游《万国觉醒》海外收入维持高位，位居本期海外收入榜第4名。Sensor Tower商店情报数据显示，截至2023年2月底《万国觉醒》海外收入突破26亿美元，美国、韩国和日本市场分别贡献了29%、16%和10%的海外总收入。

在“MLBB X Jujutsu Kaisen”等活动的带动下，以及新角色、新皮肤的推出，沐瞳科技旗下MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》2月海外收入同比提升16%，排名升至收入榜第7名，同时蝉联东南亚手游畅销榜月度冠军。

2月出海手游收入增长榜

由紫龙游戏研发、GameBeans发行的“驯龙”主题MMORPG新游《卡利茲传说》于2月初正式登陆中国台港澳市场，凭借精美可爱的美术风格和轻松休闲的疗愈养成玩法，该游戏上线首日即登顶中国港台市场iPhone手游下载榜。在IP手游占据主要优势的中国台湾和香港市场，该游戏位列2月手游畅销榜第4名，并入围本期增长榜第2名。

三七互娱旗下奇幻冒险主题MMORPG手游《데블M》(英文: Devil M) 韩国市场收入依旧强劲，本月海外收入环比激增107%，跻身增长榜第4名。截至2023年3月5日，《데블M》全球收入已超过1100万美元。

点点互动旗下末日题材模拟手游《Frozen City》(中文: 冰封时代) 海外热度不减，本期海外收入环比提升59%，位列增长榜第5名。凭借用户对冰封生存题材、放置模拟玩法和低多边形美术风格的喜爱，《Frozen City》成为全球模拟手游和末日题材手游领域的一匹黑马。

自1月下旬登陆韩国市场以来，露珠科技旗下开放世界冒险新游《이모탈 소울》(英文: Immortal Soul) 收入持续走高，2月海外收入达到1月的4倍之多，跻身海外收入增长榜第6名。

首次入围本期海外收入增长榜的还有中手游《SNK：格斗世代》、点点互动《Whiteout Survival》、易幻网络 《데스가르드》(英文: DeathGard) 、三七互娱《Primitive Era: 10000 BC》、StarFortune (星合互娱旗下发行商)《Nations of Darkness》和乐游志成《Happy Hospital: Doctor ASMR》。

2月出海手游下载榜

Adaric Music音乐手游《Piano Fire》2月海外下载量逼近670万次，重回海外下载榜榜首。

Wonder Group旗下超休闲解谜手游《Save the Doge》，本期海外下载量突破600万次，排名继续上升1位至下载榜第3名。

Nox Interactive Technology旗下狗狗题材三消手游《Doggo Go – Meme, Match 3 Tiles》东南亚市场表现突出，2月海外下载量环比增长32%， 首次入围下载榜第19名。

来自BabyBus Group的儿童早教手游《Little Panda’s Ice Cream Game》、《Baby Panda’s Supermarket》和《Baby Panda World》同时入围本期下载榜TOP30，其中《Baby Panda World》海外下载量环比提升42%，重回榜单第30名。