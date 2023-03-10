新加坡农业科技初创公司The GrowHub日前宣布，已经获得了一笔300万美元规模的Pre-B轮融资。

据悉，本次融资得到了一些个人战略投资者的支持，而这其中包括The GrowHub的创始人兼CEO Lester Chan。The GrowHub在一份声明中表示，新资金将用于继续提升公司的技术水平，并进一步扩展公司在亚太地区的足迹。

The GrowHub成立于2019年，成立早期主要致力于为农产品的供应分销提供相应的解决方案。目前，基于公司在Web3、人工智能、机器学习等技术方面的发展，The GrowHub已经将业务重心转移到了食品溯源和碳信用额度方面——据The GrowHub表示，公司为亚太地区唯一一家在此方面以Web3技术驱动的即插即用式生态系统建设者。

在市场表现方面，据介绍，The GrowHub已经同包括ManukaLife Honey、tangobar、Dirty Clean Food Oatmilk在内的多个品牌展开了合作，并通过其区块链平台为亚太地区超160万用户提供服务。此外，The GrowHub也表示，到目前为止，平台的每月用户互动量已达数十万之多，并也正以20%的速度继续增长。

有数据指出，2022年期间，The GrowHub的收入为75万美元。而至财年结束，这一数字将有望增长四倍。