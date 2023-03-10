近日，上海泽德曼医药科技有限公司（泽德曼医药）宣布完成亿元A轮融资，本轮融资由佰诺资本领投，贝达基金跟投，天使轮股东汉康资本继续加持，凯乘资本担任独家财务顾问。本轮融资募集资金主要用于加速芳香烃受体（AhR）靶点多个相关自身免疫炎症性疾病治疗药物的研发和临床研究。

泽德曼医药CEO陈庚辉博士表示：“非常感谢本轮投资者对泽德曼医药的认可和信任，这轮投资为泽德曼加速产品研发提供了有力支撑。泽德曼以极高的执行力建设AhR靶点技术平台，构建了丰富的AhR靶点产品线和项目储备，对公司估值具有持续的支撑和驱动。下一步，我们将以满足患者临床需求为宗旨，建设国际化团队和先进技术能力，开发具有国际竞争力的AhR靶点创新药，力争在这一领域实现领跑全球。”

佰诺资本总经理王广军表示：“佰诺资本在助力企业成长的同时，更关注企业能为社会和患者带来深远影响。泽德曼医药在AhR靶点相关自身免疫炎症性疾病治疗药物这条赛道上具有超强实力和独特优势，能满足巨大的临床需求。我们相信在陈庚辉博士的带领下，泽德曼能够成为国内AhR靶点药物的领先企业，切实解决患者用药需求。我们全力支持泽德曼医药推进产品临床试验，实现快速开发。”

贝达基金表示：“陈庚辉博士是AhR靶点创新药的先行者和领军人，其发明和研发的AhR靶点全球首个外用皮肤新药对全球患者的治疗产生了深远影响。陈博士领导的泽德曼医药团队对AhR靶点的全球化格局、创新性布局及团队超强的执行力，让我们印象深刻。我们全力支持泽德曼医药推进临床开发，期待其在AhR靶点治疗领域取得更大的突破。”

汉康资本董事总经理刘洁琼表示：“汉康资本能在泽德曼医药创立之初就与公司结缘并深度合作，是非常幸运的事情。我们高度认可陈庚辉博士在自免领域的学术和产业经验，带领年轻一代迅速搭建了一个具备国际水平的研发、临床和商业化的复合型团队。我们非常看好并愿意持续支持泽德曼医药在AhR通路及自免领域不断深耕，开发一系列的创新产品，解决真正的临床需求。”

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：“非常感谢泽德曼医药团队对凯乘资本的信任及各位新老股东的大力支持，很荣幸能够助力泽德曼医药完成本次融资。AhR靶点相关疾病的患者人群庞大，急需创新品种。泽德曼CEO陈庚辉博士作为AhR靶点全球首个外用皮肤新药的发明人，带领公司围绕AhR靶点相关适应症开发创新药物，兼具高市场需求与创新性。我们相信在各位股东及资深临床PI的助力下，公司未来会成为中国AhR靶点领域的龙头企业，为广大患者带来临床获益。”