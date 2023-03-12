小鹏P7i正式上市，新车共推出4款车型，官方指导价为24.99~33.99万元。作为小鹏P7的改款车型，P7i的变化主要体现在配置和功能升级、三电升级、操控性能升级，更重要的是智能平台的整体升级换代。因此，新车除了增加两个激光雷达之外，整个底层架构、域控制器、芯片、摄像头、雷达、算法都有全面升级。

全新P7i的传感器增加了两个激光雷达，智能辅助驾驶芯片采用了双Orin-X芯片，算力由30TOPS提升至508TOPS。软件方面，全新P7i的Max版车型将搭载全新一代智能辅助驾驶系统XNGP，能够实现全场景智能辅助出行，该系统基于新的网络架构XNET，这也是除特斯拉FSD之外，全球第二个量产的可以实时生成高精度地图的感知算法架构。

小鹏还将在2023年二季度在全国大部分无图城市，开放辅助驾驶变道、超车、左右转等功能，2024年逐步完成行车与泊车功能的打通，形成完整的点到点的智能导航辅助驾驶闭环。这意味着，小鹏 P7i 在交付时就可以使用包括高速NGP、城市NGP、LCC增强版、VPA-L智能辅助泊车、EAP超级智能泊车辅助在内的XNGP全场景智能辅助驾驶功能。

在电池性能方面，电池可用电量提升至86.2kWh，增加5%；此外，峰值功率提升至410kW，保证整车零百加速的性能需求。在全新P7i推出之前，小鹏P7作为小鹏旗舰车型，是小鹏汽车的销量主力，自2020年上市至今已有三年，根据统计显示，小鹏P7在2022年累计销量达到59066辆。