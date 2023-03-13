data.ai发布了2023年2月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年2月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单前五名（按排名先后顺序）分别为米哈游、腾讯、三七互娱、莉莉丝、IM30。

榜单头部位置，表现最为抢眼的是Century Games。相比二月，Century Games排名跃升6位，来到了第八。这要归功于《Frozen City》（建造模拟类）和《White Out Survival》（4X行军战斗类）的抢眼表现，其中《Frozen City》的月收入上升64%，而新品《White Out Survival》也在韩、美、欧等市场攻城略地。

榜单头部，米哈游、腾讯和三七互娱依旧高居前三，其中三七互娱相比上月排名不变，米哈游和腾讯分别上升、下降1位，排名互换。位于第四名的莉莉丝的吃鸡类产品《Farlight 84》月度收入增长高达135%，主要市场覆盖美国、墨西哥、巴西、印度和智利，发行于去年12月。

位于榜单腰部位置的公司，6家排名相较上月有所上升，4家排名下跌。排名上升的6家企业变化相较上月并不明显——智明星通、ONEMT、星合互娱、Topwar Studio均上升2位，4399和字节跳动上升1位。其中星合互娱的4X 行军战斗类产品《Nation of Darkness》的月度收入大增77%，其收入主要来自于美国、德国、英国等国。

IGG、悠星网络、Habby和灵犀互娱排名相较上月均有下跌。其中悠星网络跌幅较为明显，下降6名来到了榜单的第12位。

在榜单尾部的21到30名区间，除了More2 Game和乐元素排名下跌之外，其余8家企业的排名均较1月有了提升。排名提升最高的是第30名Wuxi Boton Belt，比上月排名提升5位。该公司面向韩国市场发布了全新的MMORPG产品——《데스가르드》,而且旗下的4X行军战斗产品《Rise of Dynasty》也迎来了23%的收入增长。

根据data.ai的估算数据，2023年2月游戏出海应用收入的前三名分别是：米哈游的《原神》（Genshin Impact），腾讯的《绝地求生M》（PUBG MOBILE）和莉莉丝的《万国觉醒-RoK》（Rise of Kingdom）。

在榜单头部位置，悠星网络的《Blue Archive》和Topwar Studio的《口袋奇兵》（Top War: Battle Game）分别收获了最高涨幅排名的前两位，分别攀升5位、3位，到达榜单的第9和第6。

《Blue Archive》发行于整整两年前的2021年2月，属于团队战斗型RPG游戏，在日本、韩国、美国等主要市场的推动下，交出了月度收入上升24%的闪亮成绩。

在榜单腰部位置，米哈游的《崩坏3》（Honkai Impact 3）排名飙升12位，从上个月的第30名直接进入榜单中间部位，该产品属于动作类RPG游戏，是一款在2016年就已经推向市场的常青树级别产品，上个月高达60%的收入增幅主要得益于日本、美国、韩国，中国台湾和中国香港等市场。

在榜单尾部，杀出两匹黑马——分别是字节跳动的《RO仙境传说：新世代的诞生》（Ragnarok X: Next Generation）和三七互娱的《데블M》，两款产品分别比上月上升了15名和惊人的49名。《데블M》的月收入更是暴增253%，主要市场位于韩国。