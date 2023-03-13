Hi4，H（Hybrid）代表混动，i（intelligent）代表智能，4代表（4WD）四驱系统，Hi4代表全球首创智控四驱电混技术。电哥来简单总结一下，Hi4就是一套智能化的四驱混动系统，关于这套系统的亮点，厂家总结为“四驱的体验，两驱的价格；四驱的性能，两驱的能耗”。简而言之，重点放在这个“4”，也就是四驱上。

全新Hi4包含两套动力总成，系统功率高达340kW，覆盖A-C级车型，为用户提供更多的动力选择。同时其技术模块核心部件均为行业领先：1.5L/1.5T两款混动专用发动机，以当前行业领先的技术配置可实现最高41.5%的工程热效率，油耗能够降低6%—7%；全新Hi4前驱动模块总成，传动效率可高达98%，同时能够实现换挡无顿挫和工作模式智能切换，提升动力性和舒适性。

此外，后驱动模块总成电机功率达150kW，电机效率高达96.5%。具备快充功能的低内阻动力电池可满足100km以上纯电续航。

高性能核心零部件不是功能简单叠加，而是通过前后轴双电机串并联电四驱全新构型，使整车效能发挥更优。通过前后轴双电机动力解耦及高效动态调节，全新Hi4扩大传统双电机串并联构型使用场景，可实现全速域全工况动力性、经济性、道路适应性的提升；同时全新Hi4拥有趋于完美的50:50轴荷分配，让整车性能上限更高。

同时，全新Hi4通过iTVC智能扭矩矢量控制系统，能够精准识别实时路况，3擎9模智能动态切换，保障用户在任何出行场景中，均能灵活匹配到更适合的工作模式。