加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation近日宣布与加拿大越洋航空（Air Transat）展开合作。该合作伙伴关系为越洋航空的客户提供了顺畅、直观的支付体验，同时为航空公司提供可加速创收的批准率优化和欺诈管理功能。

加拿大越洋航空总部位于蒙特利尔，是加拿大第三大航空公司，在多伦多和蒙特利尔设有枢纽。该公司提供国内航班以及欧洲、加勒比地区、墨西哥、美国和中美洲之间的衔接航班。

通过与 Nuvei 合作，越洋航空在全球 39 个市场上通过增强的支付处理获得了银行卡收单能力。随着合作的推进，以及更多支付选项的添加和按计划提供的未来支持，这一数字预计将继续增加。

越洋航空总裁兼首席执行官 Annick Guérard 在谈到本次合作时表示：“我们相信，Nuvei 的作用已经远远超出了典型支付服务提供商。从我们合作之初，Nuvei 团队就表现出对支付和航空业的深入了解，以及了解我们面临的挑战并帮助我们找到解决方案的主动性。”

“通过选择与 Nuvei 合作，我们不仅扩大了可以为旅行者提供的支付选项，还改善了我们的营运资本管理。这些都可以对我们的业务直接产生积极影响，”Guérard 补充道。

Nuvei 主席兼首席执行官 Philip Fayer 表示：“我们一次又一次地看到，无论是通过支付协作、定制解决方案还是提供消费者想要的支付方式，妥善完成支付流程对我们的客户来说是一个巨大的创收加速器。”

“越洋航空和我们一样，是具有加拿大传统的全球组织，我们很高兴能与其合作，帮助他们在国际上发展和扩展支付能力，”Fayer 补充道。