根据Canalys发布的最新报告，2022年第四季度，中国大陆个人电脑（台式机、笔记本和工作站）市场总出货量低迷，同比跌幅达 26%。台式机（包括台式工作站）出货量降至370 万台，降幅达 34%；笔记本电脑（包括移动工作站）出货量下跌 22% 至 850 万台。随着主要厂商陆续推出新设备，第四季度平板电脑出货量增长 39% 至 750 万台。2022 年，个人电脑（台式机、笔记本电脑和工作站）整体出货量达到 4850 万台，相比 2021 年下滑15%。平板电脑的出货量同比增长 6% 至 2400 万台，而2022年疫情导致的封锁和停工，是刺激需求激增的主要原因。

Canalys 分析师徐颖（Emma Xu） 表示：“虽然市场出现大幅调整，但笔记本电脑（包括移动工作站）和平板电脑的出货量仍高于疫情前水平，分别比2019 年高出 8% 和 22%。随着越来越多智能手机厂商加入竞争行列，笔记本和平板电脑市场的格局始终处于不稳定的状态。这些新晋参与者正雄心勃勃的抢占更多市场份额，以为其互联生态系统战略做铺垫，安卓平板领域也将面临更加激烈的竞争。”

Canalys 预计，个人电脑（台式机、笔记本和工作站）出货量将在 2023 年趋于稳定，出货量约为4830 万台，与 2022 年接近。随着各地的经济和商业活动逐渐复苏，商用领域在2023 年预计迎来 10% 的反弹。但消费市场仍将下滑 9%，可能要等到2023年第四季度才会迎来复苏。台式机（包括台式工作站）在2023 年将增长 15% 至 1730 万台，笔记本电脑（包括移动工作站）则会下跌7% 至 3090 万台。至于平板电脑，由于过去三年的广泛普及，消费者需求将会趋缓；加之商业领域应用的开发有待进一步加强，该品类在2023 年将下降 8% 至 2210 万。

尽管本土操作系统的威胁正在加强，Windows 仍将是台式机的主导。由于本土系统的兼容性和使用效率有限，即使受到大力推广和扶持，目前仍很难在消费者市场吸引大规模用户。在笔记本领域，苹果即将推出新的Macbook (2023)，同时开始向企业市场进一步拓展，将会帮助提高 MacOS 的市场份额，2023年出货量预计增长近 16%。Canalys 预计，iPadOS 和 Andriod 将分别下滑 18% 和8%，其他操作系统（以鸿蒙为主），尽管目前基数较小，在换机需求推动下，未来一年增长有望达到105%。

徐颖补充道：“个人电脑市场的中期前景，取决于商业和消费者信心的恢复程度，因为中国新一届领导班子表示，2023年将把促进消费和增加可支配收入作为首要任务。”Canalys 预计，中国个人电脑市场将在2024 年恢复温和增长，个人电脑（台式机、笔记本和工作站）和平板电脑将在 2023 年基础上分别增长7% 和 1%。“由于国际和国内厂商大力开展营销宣传活动，消费者对“互联设备生态系统”概念的接受度将有所提高。厂商如果能侧重于跨设备用户体验，可能会吸引更多升级设备以及年轻一代的用户。与此同时，商业和消费渠道的协同布局，对厂商生态系统的战略发展也至关重要。”