凯斯纽荷兰工业集团收购了Augmenta，加速发展创新的“感知与执行”技术。Augmenta是凯斯纽荷兰工业集团投资部门此前的一个投资项目，同时也是公司的战略合作伙伴。

“我们与Augmenta的合作为客户的经营带来了越来越多的效益。最初是看好他们的潜力进行少数股权投资，发展至今，我们决定将在喷药机产品上应用这项经过验证的优秀技术。” 凯斯纽荷兰工业集团农业机械总裁Derek Neilson表示。“这是我们农业机械业务的一项重要的进展，将通过增值科技，实现设备的差异化，为经销商提供进一步支持。”

“Augmenta的技术将加速我们更广泛的‘感知与执行’能力的发展，为客户创造价值，”首席数字产品官Parag Garg说。“感知与执行”任务基于喷药过程中通过传感器检测数据，将精准的植保解决方案应用在作物中，无论在收获前或是收获后。这项科技为喷药设备赋予了选择性喷洒的能力，使其进行精确引导和调节喷药量。

Augmenta在这一领域的业务包括开发多光谱摄像头和软件，对设备作业环境进行监控，并且直接通过设备执行精准植保方案。这可为凯斯纽荷兰工业集团的客户提高产量，减少不必要的农药和化肥投入，促进可持续发展，最重要的是，减少喷药的时间、精力和投入成本。节约除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂和肥料，是这项技术的最大价值池。

Augmenta的业务将在Raven品牌下开展，构成凯斯纽荷兰工业集团精准科技产品组合的子系列之一，它将保留其在希腊和美国的现有员工和办公室。凯斯纽荷兰将以1.1亿美元企业价值收购Augmenta Holding SAS，该价值可按惯例进行调整。在宣布该交易前，凯斯纽荷兰工业集团已持有该公司10.5%的少数股权，并将以可用现金完成本次交易。交易预计在2023年第一季度完成，取决于满足通常的交割条件并获得监管机构的批准。