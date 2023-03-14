新加坡深科技初创公司Green Li-ion日前宣布，已经获得了由脱碳领域风投机构TRIREC领投的2050万美元Pre-B轮融资。

据悉，本次融资也得到了泰国智能能源解决方案提供商Banpu NEXT和挪威能源公司Equinor旗下企业风投部门Equinor Ventures的参与。融资后，Green Li-ion的融资总额达到了3600万美元。

Green Li-ion成立于2020年，主要致力于通过其技术产品回收报废的锂电池。据介绍，Green Li-ion所开发的技术能够100%处理所有被使用过的锂电池。而基于对其中金属材料的回收和再利用，Green Li-ion也可以使其重新成为新电池的制造材料。有消息指出，Green Li-ion的电池处理装置将成为美国首批从废旧锂电池中生产电池级pCAM材料、石墨和碳酸锂的装置之一。

据透露，Green Li-ion的技术于新加坡发展而出，其电池处理装置则于美国休斯敦建造而成——该装置的大小有如一间小房，但却可以通过模块化的方式装车运输。

有数据显示，安装完成后，机器每天可处理4到6吨报废电池（约合20块电动汽车电池或者7万部iPhone手机电池）。据悉，Green Li-ion的第一个商业运作将于今年上半年在俄克拉荷马州的一家工厂开始生产。

Green Li-ion在一份声明中表示，新资金的注入将帮助该公司扩大其制造规模，预计将在每年交付50个Green Li-ion模块化电池处理装置。

作为Green Li-ion的背景，公司在声明中表示，由于回收难度大并且回收成本高昂，95%的锂电池最终会被填埋，而新电池的生产也会主要依靠锂矿开采。基于Green Li-ion的解决方案，除了满足环保方面的要求，回收商的电池利润率也能由此提高至少4倍。