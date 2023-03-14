近日，江苏美凤力医疗科技有限公司（美凤力）完成最新一轮融资。本轮由国内基金领投，总交易额亿元，资金将用于推进苏州临床前GLP实验平台（苏州金翼医疗科技有限公司）的运行和泰州二期临床前实验平台的建设，进一步提高美凤力的服务能力。

美凤力由以魏旭峰博士为代表的国内医生团队于2018年在江苏泰州中国医药城创办，是一家专业从事医疗器械临床前实验研究的综合性大动物实验中心。

自2018年10月正式开展动物实验后，美凤力已承接包含多家国内上市公司、重点科研院所、国外创新企业在内的300多项实验项目，涉及国际最尖端的植入型人工心脏、体外辅助型人工心脏、介入瓣膜、心衰新技术治疗、静脉射频消融设备等创新产品。

目前，团队在人工心脏、ECMO领域完成20余项创新产品的动物实验。在外科及介入心脏瓣膜动物实验方面，是手术成功率最高的团队，并能够完成大血管全弓置换、心脏移植等高难度手术。

2022年，美凤力实验室完成了超1800台各类实验，其中有400多台各类介入瓣实验，成功率超过了80%；200余台外科瓣实验的成功率高达90%。经过四年的发展，该公司已经能够完成心血管、脑血管、骨科、新材料、皮肤、手术机器人等全部类别医疗器械的临床前动物实验，而且可以创建急慢性心力衰竭、脑血管病变、神经病变、肿瘤等多种大动物疾病模型，用于医疗器械、创新药物的评价。

2023年，位于苏州工业园区的4700平米的先进实验平台——苏州金翼医疗科技有限公司将于3月正式投入运行；届时，美凤力及苏州金翼将配备高端128层CT、Philips 全球领先的7B20（双C型臂）DSA设备、Philips EPIQ 7C心脏超声设备等，将拥有DSA杂交手术室5间、移植手术室3间、外科手术室6间、ICU室8间、腔镜培训中心、手术机器人培训中心。

苏州新实验室将使用自主开发的无线生命体征采集系统，进一步加强动物术后ICU监护，成为全球首个大动物生命体征连续全时监测的实验室。位于泰州总部的12800平米的二期新实验场地也将竣工，预计在年底面世，届时，猪、羊、犬、猴等大动物笼位超过3000个。

在苏州新实验室GLP体系建设完成后，还将为医疗器械企业提供FDA和CE认证医疗器械注册要求的临床前动物实验和体外测试研究报告。

另外，美凤力还联合东南大学泰州研究院和中国遗传生物技术中心（ICGEB）成立了中国医药城医疗器械体外测试实验室、临床前研究基础医学实验室，为医疗器械的服务、评价增加新内容，如开展医疗器械医用金属材料及非金属材料等分析、性能检测等体外测试，对国内外心脏瓣膜、人工心脏、骨科等产品的医疗器械企业，提供溶血性能测试等医疗器械检测服务，以更高更全检测体系保障产品的有效性和安全性。