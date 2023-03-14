Omdia的最新报告《2023年生成式人工智能市场格局》（Generative AI Market Landscape 2023）表明，虽然ChatGPT、Stable Diffusion和其他生成式人工智能（Generative AI）为市场带来的明显兴奋和潜在机会真实存在，但生成式人工智能并无法解决任何类型的人工智能所面临的任何市场挑战，生成式人工智能并非灵丹妙药。

“生成式人工智能不会解决人工智能面临的基本挑战——偏见、隐私、责任、一致性和可解释性”，Omdia首席分析师Mark Beccue表示，“事实上，生成式人工智能在很大程度上加剧了这些问题。” 例如，作为大多数生成式人工智能输出来源的大型语言模型（LLM）采用公共数据进行训练，这些公共数据可能包括毒语言或对种族、性别、性取向、能力、语言、文化等有偏见的内容，这意味着输出本身可能存在偏见或不恰当。 再例如，生成式人工智能的输出不易解释 — 与大多数深度学习人工智能一样，其结果很难溯源。 虽然可解释性是整个人工智能行业所面临的挑战，但对生成式人工智能产出来说，该问题尤为突出，根据定义，其产出应该是”创造的”新事物。

2023年，生成式人工智能市场将处于非常早期阶段。Omdia预测，今年围绕生成式人工智能使用方法，将迸发出创造性革新，同时会带来大量关于生成式人工智能的定义及其作用的困惑。