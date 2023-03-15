近日，中国移动携手中兴通讯基于对网络节能降耗技术的探索研究和经验积累发布了GreenEngine解决方案，并在安徽移动“智核”实验室完成技术验证，成功进行了UPF智能绿色节能演示，助力运营商构建绿色网络，赋能千行百业低碳转型。

“低碳”已成为全球经济可持续发展的一种新趋势，数字化和科技创新承担起各行各业低碳转型的新使命。以5G为代表的ICT技术的快速发展，为碳达峰、碳中和目标提供了新思路、新方法。

核心网作为5G网络的核心大脑，一方面，其自身面临节能减排的挑战。另一方面，需要发挥核心大脑作用，协同网络其他域，实现端到端节能降耗。此次发布的GreenEngine解决方案，面向5G核心网，提供绿色低碳的综合解决方案。以云原生、超融合、软硬一体和AI/自动化四大技术为基础，实现从基础设施、网元到运维的三层绿色转型升级，面向ToC和ToB这两类场景，打造算力时代的GreenEngine，助力运营商网络节能，赋能行业数智化绿色生产。UPF智能绿色节能方案是GreenEngine解决方案的重要组成部分。作为此次发布内容的其中一个重要环节，中兴通讯联合中移研究院和安徽移动在“智核”实验室创新性的演示了UPF智能绿色节能方案。该方案是全球首个完整符合3GPP R17核心网智能化引擎规范的节能减排方案。方案中引入了模型训练网元MTLF，逻辑推理网元AnLF，数据采集与协调网元DCCF，数据存储与清洗网元ADRF。通过四个网元的高效协作，依据历史话务情况，采用业界最先进的深度神经网络模型对UPF的算力进行精准评估，决策最佳的算力需求，并依据算力需求对UPF的能耗进行精准控制，实现算力与话务的完美匹配，在精准算力基础上通过调频/休眠等节能措施，实现在不影响设备稳定安全运行，不影响用户体验的情况下，实施节能减排。

中兴通讯后续将在中国移动“智核”实验室的牵引下，深化相互合作，落实国家的节能减排战略，把UPF智能绿色节能落到实处，在现网进行试点并商用；并持续优化解决方案，提供网元“内生智能”的相关产品，让网元变得更加智慧，助力全行业低碳绿色发展。